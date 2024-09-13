Самарская область — в топе самых «шоколадных» регионов России

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К Международному дню шоколада, который отмечается 13 сентября, аналитики Wildberries изучили спрос на изделия для сладкоежек.

Выяснилось, что за восемь месяцев текущего года продажи таких товаров выросли на 25% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года — даже при том, что их средняя стоимость увеличилась почти на 20%.

Рост среднего чека на шоколадные изделия обусловлен увеличением цен на какао-бобы на мировом рынке, которые достигли пиковых значений весной 2024 года. Это вылилось в то, что по итогам мая стоимость таких товаров на маркетплейсе поднялась до своего максимального уровня после неуклонного роста в течение предыдущих месяцев, а затем немного снизилась, закрепившись в более высоком ценовом коридоре, нежели годом ранее.

В топ-10 самых продаваемых на Wildberries изделий для любителей шоколада вошли (в порядке убывания) батончики, горячий шоколад, пасты, печенье, торты, плиточный и фигурный шоколад, шоколад «18+», шоколадные фонтаны и яйца. При этом самый заметный рост за отчетный период показали продажи фонтанов (+103%), шоколадного печенья (+53%) и батончиков (+36%), а отрицательной динамикой «отметились» шоколадные изделия «для взрослых», спрос на которые упал почти на треть, и шоколадные пасты (-8%).

Что касается регионального спроса, то, судя по продажам на Wildberries, больше всего любителей шоколада живет в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Ростовской области и Свердловской области. А вот по доле проданных изделий для сладкоежек от общего объёма реализованных товаров топ-5 самых «шоколадных» регионов выглядит совсем иначе — это Красноярский край, Нижегородская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ленинградская и Самарская области.

Показательно, что лучше всего такие товары продаются в декабре и марте, когда их покупают в среднем в два раза больше, чем в остальные месяцы. Это говорит о том, что шоколад в разных его формах служит популярным подарком на Новый год и 8 Марта.