Самарская область - в топ-10 в Приволжском ФО по числу отдыхающих на тысячу жителей

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Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг российских регионов по соотношению числа отдыхающих и местных жителей по итогам прошедшего года.

Рейтинг составлен на основе анализа количества отдыхающих в санаториях на тысячу жителей региона.

По данным портала Санатории-России.рф, в Приволжском федеральном округе для отдыха лидируют Башкортостан (60 отдыхающих на тысячу жителей), Пермский край (50), Удмуртия (46), Кировская область (44), Чувашия (43), Татарстан (35) и Самарская область (32).

В целом по стране самыми популярными для отдыха являются курорты Краснодарского края (323 отдыхающих на тысячу жителей), Ставрополья (226) и Крыма (213).

По словам члена Правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, в отечественных здравницах отдохнули и поправили здоровье 4,3% россиян или 6 миллионов 243 тысячи человек в прошлом году.