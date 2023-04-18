Самарская область – в десятке лучших регионов по количеству участников конкурса «Лидеры России»

Я нашел ошибку
Главные новости:
План грабежа составила сотрудница кинозала, она знала о крупной сумме, которая хранится в офисе руководителя.
В Норильске "йети" украл из киноцентра 4 млн рублей
"Летчики" одержали красивую победу со счетом 3:0 и стали победителями турнира, завоевав Кубок Федерации.
Дмитрий Азаров поздравил самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС с завоеванием Кубка Федерации
С основным докладом на коллегии выступил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Он обозначил ключевые результаты работы ведомства.
Дмитрий Азаров принял участие в коллегии Минздрава региона
Вход свободный.
Сегодня в самарском Историческом парке открылась новая фотовыставка «Южные широты»
Сначала загорелось расселенное двухэтажное здание, потом пламя перекинулось на одноэтажный жилой дом.
В Самаре на Галактионовской горят уже два деревянных дома
В акции приняли участи и стали донорами 65 добровольцев. 
В Тольяттинском государственном университете состоялся весенний День донора
"Чижик" прилетел в Самару: в областном центре открылся новый дискаунтер
"Чижик" прилетел в Самару: в областном центре открылся новый дискаунтер
Сотрудники полиции работают на месте пожара на ул. Галактионовской, 241
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.63
0.13
EUR 89.66
-0.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на мероприятие Международный день Земли
Самарские транспортные полицейские и общественники провели профилактические встречи с подростками
К празднованию Дня всемирного наследия присоединяется самарский музей-галерея «Заварка»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область – в десятке лучших регионов по количеству участников конкурса «Лидеры России»

18 апреля 2023 17:58
164
На сегодняшний день от нашего региона подано 1107 заявок.

В России продолжается конкурс «Лидеры России». Все, у кого есть минимальный опыт управленческой деятельности, могут подать заявку и выйти на новый уровень карьеры и профессионализма! На сегодняшний день от нашего региона подано 1107 заявок.

Открытый конкурс для руководителей нового поколения «Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Если участник обладает достаточными компетенциями, целеустремлен и умеет проявить себя, то для него открыты все двери.

После участия в «Лидерах России» многие финалисты стали заместителями федеральных и региональных министров, руководителями департаментов, главами городов и районов, топ-менеджерами системообразующих предприятий. По этому пути может пройти каждый человек в возрасте до 55 лет и с любым управленческим опытом.

Под управленческим опытом понимается практический опыт на руководящей позиции или наличие как минимум одного человека в подчинении, руководство людьми, проектными командами, ресурсами, подрядчиками и прочее.

Например, координация деятельности служб на мероприятии, организация субботников во дворе, курирование работы подрядчика даже в качестве рядового сотрудника. Все это считается управленческим опытом. В целом опыт организации работы коллектива или реализации проектов считается управленческим.

В Самарской области конкурс сопровождает «Центр развития талантов и трансформации управления при Губернаторе Самарской области «Таволга». Регистрируйтесь и реализуйте реальный шанс карьерного и профессионального взлёта!

Подать заявку необходимо до 14 мая:

1. Создать личный кабинет на сайте.

2. Пройти регистрацию.

3. Заполнить анкету.

4. Записать и загрузить видеоинтервью.

В Самарской области создан специальный чат для поддержки будущих Лидеров! Присоединяйтесь.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор Дмитрий Азаров передал ключи от машин скорой и неотложной помощи – всего 105 автомобилей – в больницы и поликлиники.
18 апреля 2023  14:44
В медучреждения Самарской области поступили более ста новых машин скорой и неотложки
277
В Самарской области выпущено более 80 тысяч Карт жителя
18 апреля 2023  13:32
В Самарской области выпущено более 80 тысяч Карт жителя
256
Дмитрий Азаров поблагодарил военнослужащих за их верность Отечеству. 
17 апреля 2023  15:18
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с бойцами, приехавшими в отпуск из зоны СВО
454
в Самаре прошел традиционный Космический полумарафон
16 апреля 2023  12:29
В Самаре прошел традиционный Космический полумарафон
696
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю праздника Пасхи
16 апреля 2023  10:45
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю праздника Пасхи
666
Весь список