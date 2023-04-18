Самарская область – в десятке лучших регионов по количеству участников конкурса «Лидеры России»

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В России продолжается конкурс «Лидеры России». Все, у кого есть минимальный опыт управленческой деятельности, могут подать заявку и выйти на новый уровень карьеры и профессионализма! На сегодняшний день от нашего региона подано 1107 заявок.

Открытый конкурс для руководителей нового поколения «Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Если участник обладает достаточными компетенциями, целеустремлен и умеет проявить себя, то для него открыты все двери.

После участия в «Лидерах России» многие финалисты стали заместителями федеральных и региональных министров, руководителями департаментов, главами городов и районов, топ-менеджерами системообразующих предприятий. По этому пути может пройти каждый человек в возрасте до 55 лет и с любым управленческим опытом.

Под управленческим опытом понимается практический опыт на руководящей позиции или наличие как минимум одного человека в подчинении, руководство людьми, проектными командами, ресурсами, подрядчиками и прочее.

Например, координация деятельности служб на мероприятии, организация субботников во дворе, курирование работы подрядчика даже в качестве рядового сотрудника. Все это считается управленческим опытом. В целом опыт организации работы коллектива или реализации проектов считается управленческим.

В Самарской области конкурс сопровождает «Центр развития талантов и трансформации управления при Губернаторе Самарской области «Таволга». Регистрируйтесь и реализуйте реальный шанс карьерного и профессионального взлёта!

Подать заявку необходимо до 14 мая:

1. Создать личный кабинет на сайте.

2. Пройти регистрацию.

3. Заполнить анкету.

4. Записать и загрузить видеоинтервью.

В Самарской области создан специальный чат для поддержки будущих Лидеров! Присоединяйтесь.