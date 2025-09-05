Самарская область в числе регионов-лидеров по эффективности деятельности МФЦ

142

Минэкономразвития России представило рейтинг эффективности деятельности многофункциональных центров «Мои документы» за I квартал 2023 года. Самарская область вошла в группу регионов-лидеров с МФЦ высокой эффективности по результатам мониторинга и оценки деятельности многофункциональных центров.

Мониторинг проводился в 85 субъектах РФ по нескольким группам показателей для оценки развития. Всего в группу МФЦ высокой эффективности отнесены 47 регионов Российской Федерации.

При составлении рейтинга применялись 29 показателей по 7 группам критериев:

— предоставление в МФЦ оптимального перечня услуг;

— доступность информации, необходимой для получения услуг в МФЦ;

— предварительная запись в МФЦ;

— сервисность обслуживания в офисе МФЦ;

— организация работы СПС;

— оценка качества деятельности МФЦ заявителями;

— отдельные показатели менеджмента сети МФЦ.

В ходе проведения мониторинговых закупок было проверено 255 офисов МФЦ 85 субъектов Российской Федерации, осуществлено 485 звонков и 592 проверки сайтов. Обработано и верифицировано более 84 тыс. первичных данных субъектов Российской Федерации по всем офисам МФЦ.

В настоящее время система МФЦ в Самарской области насчитывает более 1 тыс. окон приема в 300 офисах, в которых работает большая команда специалистов, обеспечивающих качественное обслуживание граждан с применением современных технологий. Только за I квартал 2023 года количество обращений составило более 1 млн, а уровень удовлетворенности граждан качеством услуг более 99%.