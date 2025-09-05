Я нашел ошибку
На собрании обсудили планы театра на 175-ый сезон.
Сегодня состоялось собрание коллектива Самарского театра драмы 
Основными целями рабочего визита стали анализ текущего состояния объектов капитального ремонта и изучение потребностей в ремонте учреждений культуры.
Состоялся рабочий визит министра культуры СО Ирины Калягиной в Чапаевск
В ходе работ на обоих объектах выполнен капитальный ремонт внутренних помещений, инженерных сетей, а также входных групп.
Капитально отремонтированы офисы врачей общей практики в двух селах Сергиевского района
В Тольятти на СТК имени Степанова состоялся третий финал личного чемпионата России 2025 года по мотогонкам на гаревой дорожке.
Тольяттинец Виктор Кулаков стал серебряным призером этапа личного чемпионата России по спидвею
Основные мероприятия кинофестиваля, включая церемонии открытия и закрытия, показы фильмов и творческие встречи, пройдут в ЦРК «Художественный».
Более 70 фильмов объединит XVIII Международный кинофестиваль «Соль земли» в Самаре
Мероприятие призвано поддержать институт семьи и национальные традиции, укрепить традиционные семейные ценности, а также сблизить поколения и продемонстрировать культурное единство народов региона.
В День дружбы народов Самарской области, пройдет «Фестиваль национальных свадеб»
Которые остаются доступными даже при временных ограничениях мобильного интернета по требованиям безопасности, вводимым регуляторами.
В сети Билайна заработали «белые списки» сервисов
Конкурсная программа включает четыре основных трека («Исполнительное искусство», «Арт-индустрии», «Кинопроизводство», «Цифровые индустрии») со множеством номинаций для реализации творческих амбиций.
Всероссийский фестиваль «АРТиКУЛ»: Самарский регион вновь стал творческой площадкой для российской молодежи
Самарская область в числе регионов-лидеров по эффективности деятельности МФЦ

5 сентября 2025 16:35
142
В настоящее время система МФЦ в Самарской области насчитывает более 1 тыс. окон приема в 300 офисах.

Минэкономразвития России представило рейтинг эффективности деятельности многофункциональных центров «Мои документы» за I квартал 2023 года. Самарская область вошла в группу регионов-лидеров с МФЦ высокой эффективности по результатам мониторинга и оценки деятельности многофункциональных центров.

Мониторинг проводился в 85 субъектах РФ по нескольким группам показателей для оценки развития. Всего в группу МФЦ высокой эффективности отнесены 47 регионов Российской Федерации.

При составлении рейтинга применялись 29 показателей по 7 группам критериев:

— предоставление в МФЦ оптимального перечня услуг;

— доступность информации, необходимой для получения услуг в МФЦ;

— предварительная запись в МФЦ;

— сервисность обслуживания в офисе МФЦ;

— организация работы СПС;

— оценка качества деятельности МФЦ заявителями;

— отдельные показатели менеджмента сети МФЦ.

В ходе проведения мониторинговых закупок было проверено 255 офисов МФЦ 85 субъектов Российской Федерации, осуществлено 485 звонков и 592 проверки сайтов. Обработано и верифицировано более 84 тыс. первичных данных субъектов Российской Федерации по всем офисам МФЦ.

В настоящее время система МФЦ в Самарской области насчитывает более 1 тыс. окон приема в 300 офисах, в которых работает большая команда специалистов, обеспечивающих качественное обслуживание граждан с применением современных технологий. Только за I квартал 2023 года количество обращений составило более 1 млн, а уровень удовлетворенности граждан качеством услуг более 99%.

