Я нашел ошибку
Главные новости:
Организованной комитетом ЗАГС Самарской области.
В Самарской области обсудили реализацию семейной политики на Стратегической сессии
Проектом предусмотрена расчистка более 78 тыс. м³ ила на площади 16,32 га.
Расчистку более 16 гектаров озёр Старицы Дубовый Ерик завершат в 2025 году
Ключевые итоги форума «Музейные маршруты».
Самарская область укрепляет культурные связи с ведущими музеями страны
Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
Ночью 23 августа в губернии ожидается туман
Он рассказал участникам смены о своем жизненном пути и о том, что всегда хотел быть военным.
Ветеран СВО и выпускник «Школы героев» выступил перед школьниками в рамках просветительской смены в Самарской области
Для участников была организована интенсивная образовательная программа, включающая мастер-классы, лекции, проектные сессии и нетворкинг.
Молодёжь региона стала участником федеральной образовательной программы «Жить и создавать в России»
Евдокимов исполнял в разное время такие известные песни как "Фантазер", "Майский вальс", "Зачарованная моя" и другие.
Умер заслуженный артист России, исполнитель песни "Фантазер" Ярослав Евдокимов
В том числе – бронзу в командных соревнованиях по волейболу сидя. 
Самарская команда ветеранов СВО завоевала 6 наград на «Кубке защитников Отечества» ПФО
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.25
0.15
EUR 93.5
0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»
В Самарском регионе провели слет молодых сотрудников органов внутренних дел
Руководство ГУ МВД СО вместе с Советом ветеранов приняло участие в торжественном мероприятие, приуроченном ко Дню Государственного флага России
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область укрепляет культурные связи с ведущими музеями страны

22 августа 2025 16:57
64
Ключевые итоги форума «Музейные маршруты».

С 20 по 23 августа в Самаре проходит всероссийский форум «Музейные маршруты России», организованный Министерством культуры РФ. Мероприятие объединило более 350 профессионалов музейной сферы из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Волгограда, Екатеринбурга и других регионов для выработки новых стратегий развития.

Ключевой темой форума стало обсуждение культурного кода России как основы для создания уникальных проектов и продуктивного сотрудничества между музеями, бизнесом и регионами.

В рамках пленарной сессии с приветственным словом выступил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев: «Про проект «Музейные маршруты России» я знаю давно. Поэтому мне очень приятно, что сегодня приехало такое большое количество представителей самых разных направлений культуры. Наша общая задача не только сохранить, но и приумножить культурное наследие России. Очень важно, что Министерство культуры по-настоящему объединяет сообщества по всей стране. Вы собираетесь, вместе обсуждаете, принимаете решения в формате таких сессий», — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к участникам. 

В программе мероприятия презентации и дискуссии, где участники делятся своими успешными практиками, а также обсуждение новых форматов взаимодействия. 

«Мы возлагаем большие надежды на встречу в Самаре - здесь работает активная молодая административная команда, которая любит все, что она делает. Именно здесь мы решили протестировать новые форматы работы. Темой встречи стал культурный код России, поэтому к нам приехали представители брендов, которые по всей стране анализируют этот код и создают на его основе продукты. Также будет несколько презентаций директоров музеев и бизнесменов, которые поделятся опытом совместных проектов», — прокомментировала Елена Харламова, директор Департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры РФ.  

Одним из практических итогов форума стало подписание ряда соглашений о сотрудничестве между ведущими музеями страны. Музей-заповедник "Сталинградская битва" подписал сразу два соглашения с Самарским областным художественным музеем и Краеведческим музеем городского округа Сызрань. Также заключили соглашения:
- Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А. Г. Николаева (Чувашская республика) и «Музейно-выставочный центр «Самара космическая»; 
- Воронежский областной краеведческий музей и Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина»;
- Челябинский государственный историко-археологический музей-заповедник «Аркаим» и Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина». 

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина подчеркнула значимость события для региона: «Для нас большая честь принимать такое профессиональное сообщество. Хочу поблагодарить Министерство культуры РФ за доверие и уникальную возможность наметить новые перспективы для развития культурной жизни в Самарской области. Такие мероприятия, безусловно, способствуют обмену опытом и повышению квалификации работников культуры. В работе форума принимает участие более 100 представителей музейного сообщества региона. Уверена, что в ходе общения и дискуссий появятся идеи новых выставочных проектов, новые знакомства».

Программа форума включила в себя презентации успешных кейсов, дискуссии о работе с детской аудиторией и развитии сувенирной продукции. Сегодня, в рамках форума пройдет публичная лекция телеведущего Андрея Малахова «Как искусство меняет города».

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
22 августа 2025, 16:43
Ночью 23 августа в губернии ожидается туман
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Экология
4
В том числе – бронзу в командных соревнованиях по волейболу сидя. 
22 августа 2025, 15:55
Самарская команда ветеранов СВО завоевала 6 наград на «Кубке защитников Отечества» ПФО
В том числе – бронзу в командных соревнованиях по волейболу сидя.  Общество
94
Последние приготовления.
22 августа 2025, 15:37
Уже сегодня стартует программа самого летнего фестиваля "Волгафест"
Последние приготовления. Культура
164
В центре внимания
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
175
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
717
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
716
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
1042
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
838
Весь список