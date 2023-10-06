Самарская область стала одним из пилотных регионов по созданию госпрограмм НТР

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Решение расширить перечень пилотных субъектов РФ для разработки региональных госпрограмм научно-технологического развития было принято на заседании президиума комиссии по научно-технологическому развитию под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Вице-премьер поручил выбрать пилотные субъекты для проработки методологии внедрения и развития института региональных руководителей по научно-технологическому развитию (РНТР).

Отбор регионов провела комиссия Государственного Совета России по направлению «Наука» совместно с Минобрнауки России и Российским центром научной информации. Напомним, что Национальный рейтинг рассчитывается исходя из 33 показателей, отражающих не только потенциал, но и результативность отрасли исследований и разработок субъектов.

В результате к уже существующему списку из 10 субъектов-лидеров добавятся еще 11. Помимо Самарской области в перечне присоединившихся регионов: Тюменская, Кемеровская, Челябинская, Белгородская, Тульская, Омская, Иркутская области, а также Республика Мордовия, Пермский и Красноярский край.



Пилотные регионы займутся разработкой комплексных региональных госпрограмм научно-технологического развития. В дальнейшем их опыт будет масштабирован. При этом, как отметил Дмитрий Чернышенко, Институт РНТР позволит выстроить эффективное взаимодействие между наукой, бизнесом, реальным сектором экономики и органами власти, а также обеспечит в субъектах реализацию мероприятий Десятилетия науки и технологий.

Стоит отметить, что благодаря активному участию и поддержке Совета Федерации РНТР уже включены в работу по развитию сферы интеллектуальной собственности в регионах.