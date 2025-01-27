Самарская область развивает сотрудничество с Республикой Беларусь

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В пятницу, 24 января, в областном Правительстве состоялось заседание Совместной рабочей группы по вопросам развития двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Самарской областью.

По поручению главы региона Вячеслава Федорищева, встречу провел вице-губернатор Антон Емельяненко. Приветствуя участников белорусской стороны, он отметил, что экономическое и гуманитарное сотрудничество Самарской области и Республики Беларусь продолжает поступательно развиваться, демонстрируя высокую динамику развития отношений.

«Благодаря слаженной работе мы на протяжении последних лет фиксируем высокий уровень товарооборота, - сказал Антон Емельяненко, открывая заседание. - Мы также понимаем, что существует еще множество резервов для совместного роста и выхода на новый уровень взаимоотношений. Это, прежде всего, промышленная, научная и технологическая кооперация между нашими предприятиями, а также расширение присутствия белорусских партнёров и размещения производственных площадок по сборке белорусской техники», - перечислил он.

Вице-губернатор рассказал, что Беларусь является надежным партнером Самарской области в сфере закупок пассажирского транспорта. За последние годы регион закупил 329 единиц техники производства «Белкоммунмаш» и Минского автомобильного завода» - это автобусы и трамвайные вагоны для обновления парков в городских округах. «По программе ускоренной замены лифтового оборудования в многоквартирных домах регион закупил и установил лифты производства завода «Могилевлифтмаш». Только за последние два года закуплены более двух тысяч лифтов», - акцентировал Антон Емельяненко.

Налажено партнерство региона и союзного государства в сфере промышленности. По словам врио министра промышленности и торговли Самарской области Дениса Гуркова, успешные примеры взаимодействия показывают «АВТОВАЗ», компания «АКОМ им. Н.М. Игнатьева», «Пегас-Агро», «Средневолжский подшипниковый завод», компании химической отрасли.

«Самарские компании не только поставляют, но и закупают комплектующие из Беларуси, что свидетельствует о высоком уровне доверия и интеграции. Это создает условия для дальнейшего расширения сотрудничества и развития новых совместных проектов, что будет способствовать укреплению экономической базы обоих регионов», - подчеркнул Денис Гурков.

Как рассказал Олег Ливанский, и.о. начальника главного управления внешнеэкономических связей Министерства промышленности Республики Беларусь, союзное государство закупает у Самарской области комплектующие для производства автомобильной техники, силового оборудования. «Мы подтверждаем заинтересованность во взаимных поставках автокомпонентов, расширении сотрудничества с АВТОВАЗом, поставках в регион пассажирской техники», - отметил Олег Ливанский.

Активное взаимодействие сторон налажено и в сфере сельского хозяйства. Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов, одно из приоритетных направлений сотрудничества - увеличение внешнего товарооборота и экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности.

Сегодня основными экспортными позициями выступают самарский шоколад, кондитерские изделия, минеральная вода, а также продукция масложировой отрасли. Важно, что объемы производства этих товаров позволяют региональным предприятиям в сфере АПК наращивать экспорт продовольствия при растущем спросе со стороны Республики Беларусь.

«Сельхозтоваропроизводители активно закупают сельскохозяйственную технику белорусского производства. Важным для нас является взаимодействие в области образования и подготовки высококвалифицированных кадров для сельского хозяйства. В перспективе мы прорабатываем возможность сотрудничества в сфере племенного животноводства», - рассказал Алексей Попов.

Подводя итоги заседания, председатель белорусской части Совместной рабочей группы и председатель концерна «Белнефтехим» Илья Икан пригласил делегацию Самарской области во главе с губернатором в ближайшее время посетить Республику Беларусь с официальным визитом. «Сегодня мы в каком-то смысле перезапустили процесс наших взаимоотношений. Надеюсь, что подобные встречи приобретут регулярный характер и будут приносить пользу нашим дружным регионам», - поблагодарил участников Илья Икан.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской облас