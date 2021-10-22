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Самарская область присоединяется к Большому этнографическому диктанту 

22 октября 2021 14:48
200
Участниками Диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран.

«Народов много – страна одна!» – под таким лозунгом уже в шестой раз состоится Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Акция проводится в единый период – с 3 по 7 ноября 2021 года в онлайн-формате на сайте www.miretno.ru и традиционно приурочена ко Дню народного Единства.

Диктант позволит не только оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, но и привлечет внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия.

Участниками Диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран.

Написать Диктант можно как на русском языке, так и на трех иностранных: английском, испанском, китайском.

Задания будут опубликованы в 00.01 час. 3 ноября 2021 года (по моск.вр.) на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru.

Задания Диктанта оформлены в виде теста и включают в себя:

- 20 вопросов – общефедеральная часть Диктанта, единая для всех участников;

- 10 вопросов – региональная часть Диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации.

Для иностранных участников тест состоит из 30 общефедеральных вопросов, единых для всех стран. 

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Время прохождения Диктанта – 45 минут.

После прохождения Диктанта участник получает личный результат с анализом ответов. Сертификат участника с указанием набранных баллов формируется сразу после прохождения Диктанта в электронном виде, с возможностью получения его на электронную почту.

Диктант впервые прошел 4 октября 2016 года, участие в нём приняли 90 000 жителей России. А уже в 2020 году к Акции присоединились 1 742 661 человек из всех регионов России и 123 стран мира. В прошлом году в Самарской области акцию поддержали 63 831 участник. 

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики.

В Самарской области организатором является департамент внутренней политики Самарской области при поддержке министерства образования и науки Самарской области и министерства культуры Самарской области.

Подробную информацию о Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru

Официальные группы в социальных сетях:

ВКонтакте - https://vk.com/miretno

ВКонтакте Самарская область - https://vk.com/miretno163 

Инстаграм - https://www.instagram.com/etnodictant/

Фейсбук - https://www.facebook.com/miretno

ТикТок - https://vm.tiktok.com/ZSJoJTTkE/

 

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