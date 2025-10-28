Самарская область присоединится к акции «Наука вокруг нас»

127

24 октября стартовала всероссийская просветительская акция «Наука вокруг нас». Она охватит все регионы страны, а также ряд стран ближнего зарубежья, включая Абхазию, Белоруссию, Таджикистан, Узбекистан и Южную Осетию. Завершится акция в День работника высшей школы, 19 ноября. Её главная задача — продемонстрировать современные достижения, дать возможность учёным презентовать свои открытия и поделиться знаниями в различных сферах. 12+

«В Десятилетие науки и технологий, объявленное нашим Президентом Владимиром Путиным, особенное внимание уделяется вовлечению молодежи в сферу исследований и разработок. Благодаря акции "Наука вокруг нас" жители всех регионов России и ряда зарубежных стран смогут посетить порядка 300 лекций, увидеть работу научных объектов, встретиться с главами субъектов в вузах-участниках "Приоритета-2030" и узнать о достижениях отечественных изобретателей. Такая популяризация профессии ученого и распространение знаний о разработках имеет ключевое значение для достижения технологического лидерства — национальной цели, поставленной главой государства. Желаю каждому участнику получить полезные знания и новые идеи!», — отметил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Мероприятия проводятся Обществом «Знание» и предваряют марафон Знание.Наука, который состоится 30-31 октября при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

В Самарской области в рамках акции также пройдут просветительские мероприятия. 11 ноября запланирована трансляция лекции ректора Приволжского государственного университета путей сообщения Максима Гаранина - «Профессии будущего». Также на базе Самарского государственного технического университета, Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва, Тольяттинского государственного университета, Поволжского государственного университета сервиса пройдут тематические лекции о научных и технических достижениях Самарской области от ведущих ученых.

В онлайн-формате присоединиться к акции могут все желающие. Для тех, кто интересуется наукой, доступны видеолекции Российского общества «Знание». Среди них – документальный сериал «Ледокол Знаний», фильмы Знание.Наука, цикл ТЕД-лекций «Грани Смыслов», Лекции-экскурсии на уникальные локации ГК «Росатом». Дополнительно подготовлены видео экскурсии по выдающимся научным центрам России — академгородкам Серпухова, Обнинска и Черноголовки.

Для всех, кто хочет выступить с лекцией о научных достижениях, подготовлено 25 готовых материалов, расположенных в библиотеке.

Яркими событиями акции «Наука вокруг нас» станут встречи со студентами и молодыми учёными, которые пройдут на площадках федеральных университетов, региональных научных центров и университетов-участников программы «Приоритет — 2030». В формате открытого диалога молодежь узнает о роли региональной науки в развитии страны, мерах поддержки исследований и карьерных возможностях, которые открываются для талантливых ребят в самых разных сферах.

Кульминацией акции станет марафон Знание.Наука, который пройдет в Москве 30-31 октября. Вживую послушать лекции ведущих ученых смогут 5000 человек, а подключиться к трансляции масштабного события — вся страна. Организаторами выступают Российское общество «Знание» и Московский политехнический университет при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

«География российской науки по-настоящему впечатляет — десятки регионов страны могут гордиться своими выдающимися учеными, научными школами, лабораториями и открытиями, которые поменяли мир. Благодаря нашей акции ребята смогут сами увидеть масштаб, почувствовать, что наука — это не набор скучных формул, а увлекательный путь познания мира. Это поиск, который требует усилий, но приносит радость открытий. Уверен, что разнообразные просветительские форматы акции помогут зажечь интерес к науке и вдохновят новое поколение исследователей и изобретателей на собственные достижения», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Мероприятия акции и марафона Знание.Наука приурочены к объявленному Президентом Владимиром Путиным Десятилетию науки и технологий и национальному проекту «Молодежь и дети».

Фото: Общество «Знание»