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Самарская область присоединилась к Всероссийскому проекту «Всей семьей»

17 января 2024 13:36
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Самарская область присоединилась к Всероссийскому проекту «Всей семьей»

В России стартовал большой проект «Всей семьей», инициатором которого выступила общественная организация «Я помогаю детям». Проект приурочен к объявленному Президентом России Владимиром Путиным Году Семьи и направлен на укрепление традиционных семейных ценностей.

Суть проекта – проста. Раз в неделю семьи-участницы получают несложные задания, которые нужно выполнять всей семьей. Среди заданий, например: всем вместе приготовить ужин, сходить в музей или заняться спортом. Затем нужно выложить фотографию, где будет видно, как семья выполнила задание, в социальные сети (VK или Одноклассники) с хештэгами #всейсемьей #всейсемьей63.

Каждый месяц организаторы будут проводить промежуточные розыгрыши подарков для всех участников проекта. В конце марта состоится финальное награждение самых активных семей – их ждут особенные и ценные подарки. Кроме того, все семьи-участницы проекта получат в подарок эксклюзивную коллекцию уникальных электронных вкладышей «Семья – это». Их специально для проекта и в честь Года семьи создали российские иллюстраторы.

Стать участницей проекта может абсолютно любая семья с детьми. Для этого нужно пройти регистрацию в одной из социальных сетей:

ВКонтакте: https://vk.com/im?sel=-223569207 

Одноклассники: https://ok.ru/group/70000004698632/messages 

Вся информация о проекте «Всей семьей» есть на официальном сайте проекта: всейсемьей.рф

Присоединяйтесь! Давайте покажем, что в Самарской области самые активные и дружные семьи!

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