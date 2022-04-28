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Всероссийский автопробег начался 12 апреля во Владивостоке. Колонны участников акции, в числе которых представители всех федеральных округов, следуют в Москву.
Самарская область присоединилась к автопробегу «Zа мир против нацизма»
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Самарская область присоединилась к автопробегу «Zа мир против нацизма»

28 апреля 2022 17:33
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Всероссийский автопробег начался 12 апреля во Владивостоке. Колонны участников акции, в числе которых представители всех федеральных округов, следуют в Москву.

В среду, 27 апреля 2022 года, в Самарской области состоялась торжественная встреча участников Всероссийского автопробега «Zа мир против нацизма», организованного Федерацией независимых профсоюзов России. Цель этой масштабной акции – поддержка Вооруженных Сил России, участвующих в специальной военной операции на Украине.

Всероссийский автопробег начался 12 апреля во Владивостоке. Колонны участников акции, в числе которых представители всех федеральных округов, следуют в Москву. На Красной площади активисты профсоюзного движения примут участие в Профсоюзном шествии. Оттуда единая колонна отправится в Волгоград. Завершится автопробег торжественным мероприятием на Мамаевом Кургане.

Вчера праздничную эстафету приняла Самарская область. В областной центр прибыли три автомобиля с участниками автопробега, представляющими Федерацию профсоюзов Оренбургской области. Здесь они встретились с профсоюзными активистами Самарской области, чтобы вместе отправиться в Нижний Новгород и присоединиться к участникам колонны Приволжского федерального округа. От Самарской области к участию в акции подключилась дружная команда региональной Федерации профсоюзов на пяти автомобилях.

От имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и всех жителей региона участников автопробега приветствовал первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

«Хочу поблагодарить Федерацию независимых профсоюзов России за инициативу акции в поддержку Вооруженных Сил нашей страны, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине. В очередной раз профсоюзы выступают как мощная консолидирующая сила, которая способна в сложные исторические моменты объединять людей вокруг важнейших событий.
В эти дни нам как никогда важно поддержать наших воинов, потомков героев, которые освободили мир от нацизма, ребят, которые с честью выполняют свой воинский долг. Сегодня, как отмечал Президент, многие забыли, что такое нацизм, кто внес решающий вклад в его сокрушение.
Наша страна испытывает беспрецедентное экономическое, информационное давление. Запад рассчитывает на дисбаланс экономики, пытается внести раскол в российское общество. Но мы можем с уверенностью сказать, что у них ничего не получается и не получится. Вся страна в этот сложный момент объединилась вокруг нашего национального лидера, Президента страны Владимира Владимировича Путина.
Хочу пожелать мужества, стойкости, военной удачи нашим бойцам!!»

Участников автопробега тепло встретили в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Чите, Екатеринбурге, Омске, Уфе. В акции принимает участие 150 автомобилей.

К профсоюзным активистам обратился со словами поддержки председатель областного союза «Федерация независимых профсоюзов Самарской области» Дмитрий Колесников.

«Акция носит патриотический характер. Действительно, сегодня все первомайские мероприятия профсоюзов, в первую очередь направлены не на защиту социально-правовых прав, как это было ранее, а в самую первую очередь на объединение людей. Стране сегодня это нужно и важно. Мы готовы работать, мы за труд, мы за мир, но за мир, который настанет после завершения специальной военной операции».

Прямо с площади Славы машины участников автопробега отправились в Нижний Новгород.

 

Фото:    департамент информационной политики СО

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