Самарская область приняла участие в Дне предпринимательства на выставке «Россия» на ВДНХ

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27 февраля на Международной выставке-форуме "Россия" прошел Форум национальных достижений: предпринимательство. Событие стало завершающим событием отраслевых дней выставки и продемонстрировало значимость всех направлений бизнеса.

В ходе пленарной сессии Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов отметил большой путь, который проделала экономика страны в последние годы. Среди наиболее важных результатов он выделил обновление отечественной промышленности — 85% промышленных мощностей, работающих сегодня в стране, созданы за два последних десятилетия. При этом по отношению к 2000 году объемы промышленного производства выросли в 2,5 раза.

Одним из важнейших факторов, которые позволили добиться такого результата, стало последовательное улучшение делового климата в стране.

«Все эти достижения говорят о том, что мы сегодня создали прочную устойчивую базу для решения любых задач и преодоления любых вызовов, которые стоят или могут встать перед нашей страной», — отметил Андрей Белоусов.

По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, восстановление отечественной экономики идет быстрее прогнозов и растет темпами выше среднемировых. «Причинами такой устойчивости стал ряд факторов. Главный из них – это предпринимательская инициатива, гибкость бизнеса, скорость, с которой компании адаптировались к новым вызовам и ограничениям, конструктивный и доверительный характер отношений, который сложился между бизнесом и государством», - сообщил глава Минэкономразвития РФ.

В Самарской области малый и средний бизнес развивается высокими темпами, благодаря системной работе Правительства региона и личному участию Губернатора Дмитрия Азарова. Сегодня в губернии свою деятельность ведут 130,6 тысяч субъектов МСП, 220 тысяч самозанятых. Число занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса сегодня превышает 630 тысяч человек. Поддержка малого и среднего бизнеса осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

Сеть центров «Мой бизнес» насчитывает 11 площадок, в каждом городском округе. По итогам 2023 года действующие предприниматели и те, кто только планирует открыть свое дело, получили здесь 30 тысяч услуг.

На стенде Самарской области в этот день работала команда регионального минэкономразвития во главе с министром Дмитрием Богдановым. Центральным событием стало подписание сразу двух соглашений о сотрудничестве. Одно из них – между Региональным центром развития предпринимательства и Агентством креативных индустрий Москвы.

«Мы уже примерно год сотрудничаем с Агентством креативных индустрий, а сегодня формализовали наши взаимоотношения и договорились о дальнейших планах совместной работы. Теперь бизнес Самарской области и бизнес Москвы смогут проводить совместные мероприятия в сфере креативных индустрий, - рассказал Дмитрий Богданов. - Кроме того, это возможность московским компаниям выходить на региональный рынок и находить новых партнеров. Это инициативы самарского бизнеса для того, чтобы работать на большом, емком рынке столицы. Это реализация совместных программ, которые позволят развивать самые разные направления: от индустрии моды и кино до мультипликации, музыки, ремесленничества».

По словам заместителя генерального директора Агентства креативных индустрий г. Москвы Александра Аверина, подписанное соглашение даст возможность креативному самарскому бизнесу участвовать в крупных проектах Агентства, среди которых «Фабрика дизайна» и многие другие.

Не менее важным для региона стало соглашение о сотрудничестве между Региональным центром развития предпринимательства и Союзом кинематографистов России.

«Я в Самаре был много раз, встречался с руководством региона. И сегодняшний шаг направлен на сближение Правительства Самарской области и нашей общественной организации. В Самарской области работает большое количество детских киностудий, проводится свой ежегодный фестиваль кино. И от регионов мы всегда ждём помощи в развитии индустрии кино на местах», - отметил заместитель председателя Союза кинематографистов России Валерий Тонких.

По словам Дмитрия Богданова, кино – это не только творчество, но и бизнес, связанный с кинопроизводством, размещением, питанием.

«Подписанное соглашение дает дополнительные возможности для развития представителей творческих профессий нашего региона, для самореализации молодежи. Сегодня рынок кино растет, и Самарская область должна участвовать в этом перспективном секторе экономики», - акцентировал министр.

В течение дня посетители выставки смогли принять участие в тематической программе. На стенде Самарской области проходили мастер-классы, викторины и квизы, связанные с предпринимательством – каждый угадавший правильные ответы получал памятные призы с символикой региона и центра «Мой бизнес».