Я нашел ошибку
Главные новости:
Не ставьте там автомобили.
В  Самаре пройдут ночные работы по  уборке на участках дорог со знаками, ограничивающими парковку 
Желаете услышать пламенные стихи о любви и почувствовать дуновение весны? Тогда приходите в областную библиотеку!
«Ты знаешь, я люблю тебя»: в СОУНБ состоится поэтический вечер с Хельгой Владимировой-Сиговой
По итогам встречи сразу несколько старшеклассников школы №90 подали заявки на участие в проекте «Школа молодого энергетика».
Т Плюс совместно с СамГТУ презентовали «Школу молодого энергетика» школьникам Тольятти
Кроме того, в ходе обыска у 40-летнего осужденного изъято двуствольное охотничье ружье, в конструкцию которого самодельным способом внесены изменения.
В Сызрани осуждены мужчина и его сын за незаконное лишение человека свободы
Событие стало завершающим событием отраслевых дней выставки и продемонстрировало значимость всех направлений бизнеса.
Самарская область приняла участие в Дне предпринимательства на выставке «Россия» на ВДНХ
Пройдёт встреча с представителями парфюмерно-косметической компании «Весна».
«Весна начинается с “Весной”»: в СОУНБ  расскажут о становлении парфюмерно-косметического предприятия Самары
Там их ожидают 7 дней насыщенной программы, состоящей из нескольких блоков: международные отношения, спорт, культура, волонтёрская программа и т.д.
Самарская делегация участников отправилась на Всемирный фестиваль молодёжи - 2024
Мобильная группа Самарской таможни в пункте пропуска Маштаково задержала фуру из Казахстана
Немаркированные куртки американского бренда на 25 млн рублей обнаружили таможенники в фуре из Казахстана
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.04
-0.59
EUR 99.92
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Лауреаты Грушинских фестивалей выступят в гала-концерте Всероссийского слета бардовского движения на выставке «Россия»
История изобретения печатных машинок»: новая выставка в Самарской областной библиотеке
В областной библиотеке расскажут о становлении ключевого парфюмерно-косметического предприятия Самары
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область приняла участие в Дне предпринимательства на выставке «Россия» на ВДНХ

28 февраля 2024 17:42
108
Событие стало завершающим событием отраслевых дней выставки и продемонстрировало значимость всех направлений бизнеса.

27 февраля на Международной выставке-форуме "Россия" прошел Форум национальных достижений: предпринимательство. Событие стало завершающим событием отраслевых дней выставки и продемонстрировало значимость всех направлений бизнеса.

В ходе пленарной сессии Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов отметил большой путь, который проделала экономика страны в последние годы. Среди наиболее важных результатов он выделил обновление отечественной промышленности — 85% промышленных мощностей, работающих сегодня в стране, созданы за два последних десятилетия. При этом по отношению к 2000 году объемы промышленного производства выросли в 2,5 раза.

Одним из важнейших факторов, которые позволили добиться такого результата, стало последовательное улучшение делового климата в стране.

«Все эти достижения говорят о том, что мы сегодня создали прочную устойчивую базу для решения любых задач и преодоления любых вызовов, которые стоят или могут встать перед нашей страной», — отметил Андрей Белоусов.

По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, восстановление отечественной экономики идет быстрее прогнозов и растет темпами выше среднемировых. «Причинами такой устойчивости стал ряд факторов. Главный из них – это предпринимательская инициатива, гибкость бизнеса, скорость, с которой компании адаптировались к новым вызовам и ограничениям, конструктивный и доверительный характер отношений, который сложился между бизнесом и государством», - сообщил глава Минэкономразвития РФ.

В Самарской области малый и средний бизнес развивается высокими темпами, благодаря системной работе Правительства региона и личному участию Губернатора Дмитрия Азарова. Сегодня в губернии свою деятельность ведут 130,6 тысяч субъектов МСП, 220 тысяч самозанятых. Число занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса сегодня превышает 630 тысяч человек. Поддержка малого и среднего бизнеса осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

Сеть центров «Мой бизнес» насчитывает 11 площадок, в каждом городском округе. По итогам 2023 года действующие предприниматели и те, кто только планирует открыть свое дело, получили здесь 30 тысяч услуг.

На стенде Самарской области в этот день работала команда регионального минэкономразвития во главе с министром Дмитрием Богдановым. Центральным событием стало подписание сразу двух соглашений о сотрудничестве. Одно из них – между Региональным центром развития предпринимательства и Агентством креативных индустрий Москвы.

«Мы уже примерно год сотрудничаем с Агентством креативных индустрий, а сегодня формализовали наши взаимоотношения и договорились о дальнейших планах совместной работы. Теперь бизнес Самарской области и бизнес Москвы смогут проводить совместные мероприятия в сфере креативных индустрий, - рассказал Дмитрий Богданов. - Кроме того, это возможность московским компаниям выходить на региональный рынок и находить новых партнеров. Это инициативы самарского бизнеса для того, чтобы работать на большом, емком рынке столицы. Это реализация совместных программ, которые позволят развивать самые разные направления: от индустрии моды и кино до мультипликации, музыки, ремесленничества».

По словам заместителя генерального директора Агентства креативных индустрий г. Москвы Александра Аверина, подписанное соглашение даст возможность креативному самарскому бизнесу участвовать в крупных проектах Агентства, среди которых «Фабрика дизайна» и многие другие.

Не менее важным для региона стало соглашение о сотрудничестве между Региональным центром развития предпринимательства и Союзом кинематографистов России.

«Я в Самаре был много раз, встречался с руководством региона. И сегодняшний шаг направлен на сближение Правительства Самарской области и нашей общественной организации. В Самарской области работает большое количество детских киностудий, проводится свой ежегодный фестиваль кино. И от регионов мы всегда ждём помощи в развитии индустрии кино на местах», - отметил заместитель председателя Союза кинематографистов России Валерий Тонких.

По словам Дмитрия Богданова, кино – это не только творчество, но и бизнес, связанный с кинопроизводством, размещением, питанием.

«Подписанное соглашение дает дополнительные возможности для развития представителей творческих профессий нашего региона, для самореализации молодежи. Сегодня рынок кино растет, и Самарская область должна участвовать в этом перспективном секторе экономики», - акцентировал министр.

В течение дня посетители выставки смогли принять участие в тематической программе. На стенде Самарской области проходили мастер-классы, викторины и квизы, связанные с предпринимательством – каждый угадавший правильные ответы получал памятные призы с символикой региона и центра «Мой бизнес».

Теги: Москва Россия Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С 29 февраля по 3 марта на выставке «Россия» состоится I Открытый Всероссийский слет бардовского движения «Чтобы пели наши песни, как свои».
28 февраля 2024, 15:59
Лауреаты Грушинских фестивалей выступят в гала-концерте Всероссийского слета бардовского движения на выставке «Россия»
С 29 февраля по 3 марта на выставке «Россия» состоится I Открытый Всероссийский слет бардовского движения «Чтобы пели наши песни, как свои». Общество
326
На протяжении дня стенд Самарской области в 75-м павильоне посетили несколько тысяч гостей.
27 февраля 2024, 19:51
Выставка «Россия» собрала физкультурников и спортсменов со всей страны
На протяжении дня стенд Самарской области в 75-м павильоне посетили несколько тысяч гостей. Общество
435
Стенд Самарской области посетила  глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова.
24 февраля 2024, 14:29
Делегация из Самарской области  принимает участие в Дне здоровья на выставке «Россия» 
Стенд Самарской области посетила  глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова. Здравоохранение
1102
В центре внимания
В нем приняли участие порядка ста специалистов – это разработчики БАС, руководители компаний, научные работники и потенциальные потребители продукции.
28 февраля 2024  16:15
Дмитрий Азаров провел совещание с самарскими производителями беспилотников
186
В Самаре состоится финал «Российско-иранского творческого марафона Культурная дипломатия»
28 февраля 2024  13:39
В Самаре состоится финал «Российско-иранского творческого марафона Культурная дипломатия»
241
Комиссия Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведёт приём граждан в Самаре
28 февраля 2024  13:19
Комиссия Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведёт приём граждан в Самаре
244
На «Станкозаводе» в Самаре пройдет большой весенний маркет с участниками со всей области
28 февраля 2024  11:02
На «Станкозаводе» в Самаре пройдет большой весенний маркет с участниками со всей области
377
Один из вопросов, который обсуждался на губдуме, – возвращение в госсобственность ряда объектов на территории региона, ранее перешедших в частные руки.
27 февраля 2024  16:41
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Самарской Губернской Думы
524
Весь список