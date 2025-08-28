Я нашел ошибку
Регулярные занятия спортом могут укрепляют физическое здоровье, улучшают когнитивные функции, являются важной составляющей психического благополучия.
Самарский врач-психиатр-нарколог: как активные виды спорта влияют на психическое здоровье
️За его плечами значительный боевой опыт и помощь в особых условиях. 28 августа - День военного врача.
Врач-рентгенолог Кинельской больницы 2,5 года спасал бойцов на СВО
Тема форума – «Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства».
Самарская область принимает участие в XII Международном форуме технологического развития «Технопром-2025»
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 сентября 2025 года.
В Самарской области стартовал студенческий конкурс «Студент года 2025»
Для проверки агрознаний в Самарской области уже зарегистрировано 126 офлайн-площадок в самых разных уголках губернии.
Самарская область готовится написать первый Всероссийский агродиктант
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
В ходе акции активным представителям общественности вручают памятные знаки Губернатора Самарской области и благодарственные письма главы города.
«Самарская область – наш дом»: акция же объединила более 2,5 тысяч человек в Самаре
Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за фиктивное установление инвалидности.
В Самаре бывший руководитель бюро медико-социальной экспертизы осужден за получение взяток
Самарская область принимает участие в XII Международном форуме технологического развития «Технопром-2025»

28 августа 2025 17:56
136
Тема форума – «Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства».

27 августа в Новосибирске стартовал XII Международный форум технологического развития «Технопром-2025». Форум проводится в рамках Десятилетия науки и технологий и собрал ведущих экспертов, учёных и предпринимателей со всего мира. Тема форума – «Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства». В рамках мероприятия регионы РФ впервые представляют свои научно-технологические достижения по концепции «Треугольника Лаврентьева», объединяющего образование, науку и производство.

Тема основного пленарного заседания с участием Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко - «Подготовка кадров для обеспечения технологического лидерства». На мероприятии, посвящённом национальной цели «Технологическое лидерство», затронут вопросы совершенствования региональных инструментов поддержки научных и научно-технических программ и проектов. Одним из спикеров на мероприятии выступит Валерия Анисимова, исполнительный директор Фонда поддержки технологического предпринимательства.

В Самарской области реализуется стратегия, направленная на развитие научно-технологического потенциала региона. Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркивал, что стимулирование инновационной деятельности, поддержка научных исследований и привлечение инвестиций в высокотехнологичные отрасли – условия, способствующие устойчивому развитию региона. В рамках приёмной кампании 2025 года в вузах Самарской области выделено более 12 тысяч бюджетных мест, более 50% всех мест были предназначены для инженерных специальностей. 

Тема подготовки кадров станет ведущей и в рамках деловой программы форума, и будет обсуждаться на панельных дискуссиях «Роль передовых инженерных школ в кадровом обеспечении технологического лидерства» и «Программа «Приоритет»: для достижения технологического лидерства страны». Также будет рассмотрен вопрос привлечения грантов Российского научного фонда (РНФ) для поддержки программ научно-технологического развития регионов. «Самарская область имеет успешный опыт участия в региональных конкурсах РНФ. В ближайшее время будут объявлены региональные конкурсы 2026 года. Для региона важно привлекать различные источники для финансирования перспективных научных проектов», - отметил министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков. 

На форуме работает масштабная выставка технологических достижений, в экспозиции представлены научные разработки Самарской области.  Самарский университет им. Королёва представил малоразмерный газотурбинный двигатель, газотурбинную установку малой мощности для нужд распределённой энергетики, учебно-тренировочный комплекс для подготовки специалистов по беспилотной авиации и другие разработки. Директор Инжинирингового центра Самарского университета имени Королёва Иван Зубрилин представил доклад, посвящённый актуальным тенденциям в инженерном образовании. Он также рассказал о дополнительном профессиональном образовании и взаимодействии с индустриальными партнёрами на примерах реализации реальных производственных проектов.

Тольяттинский госуниверситет представил ультразвуковой прибор для эндопротезирования, созданный специалистами Передовой инженерной школы «Гибридные и комбинированные технологии». Прибор является отечественным аналогом зарубежных устройств и предназначен для разрезания костных тканей, прочистки костных каналов от полимерных цементных смесей и биологических тканей и удаления частей эндопротеза. 

«Форум «Технопром» предоставляет ТГУ возможность продемонстрировать вклад вуза в технологическое лидерство России. Наш ультразвуковой прибор для эндопротезирования – это прямой ответ на запрос импортозамещения в такой критически важной области, как медицина. Мы можем показать рынку, что российские учёные способны создавать конкурентоспособные решения», – подчеркнул директор ПИШ «ГибридТех» ТГУ Александр Селиванов.

Напомним, в Самарской области три университета (Самарский университет им. Королёва, Самарский государственный медицинский университет и Тольяттинский государственный университет) являются участниками программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и федерального проекта «Передовые инженерные школы». На софинансирование программ развития трёх университетов в 2025 году предусмотрены средства областного бюджета в размере более 150 млн рублей.

 

Фото: министерство науки и высшего образования Самарской области

