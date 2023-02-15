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19 февраля с 18:00 до 20:00 в рамках проведения мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества, Самарская область примет участие во всероссийском благотворительном медиамарафоне «Всё для Победы!». Цель всероссийского благотворительного медиапроекта, реализуемого в феврале практически в каждом субъекте Российской Федерации по инициативе общественного объединения «Народный фронт», – продемонстрировать всенародную сплоченность и поддержать участников специальной военной операции, выказать поддержку армии и тем ценностям, за которые сейчас сражаются наши бойцы.



Телемарафон в поддержку участников СВО будет организован на главном информационном ресурсе медиахолдинга «СОВА» – в студии ТРК «Губерния», модератором и соведущим марафона выступит Павел Покровский, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области. В течение двухчасового эфира гостями студии станут представители благотворительных организаций, спортивного, образовательного, культурного сообществ региона, а также общественные деятели, представители бизнеса и депутатского корпуса, творческие коллективы. В онлайн-формате, а также в режиме видеоконференцсвязи к беседе в студии присоединятся директор по развитию фонда поддержки военнослужащих и их семей «Звезда и Лира», председатель женсовета 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Екатерина Колотовкина; заместитель председателя Общественной палаты ДНР Анна Ревякина; член ОПРФ, эксперт по Донбассу Александр Малькевич; заместитель командира мотострелкового батальона по военно-политической работе войсковой части 90600 Дмитрий Холин; председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин и др.



Единство – достояние самарской земли, где в согласии живут представители более 150 национальностей. 2022 год продемонстрировал, насколько сильны в единстве жители Самарской области, и как в условиях беспрецедентных вызовов они сумели сохранить отзывчивость, доброту, чуткость. Практически в еженедельном формате самарские гуманитарные колонны отправлялись и продолжают отправляться в Донбасс. Наша область стала первым регионом в России, официально закрепившим шефство над населенным пунктом в ДНР – городом Снежное. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на встрече с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным отметил, что «в помощь Донбассу включились буквально все жители региона. Это и пожертвования людей, общественных организаций, предприятий». Такая работа удостоилась высокой оценки и благодарности Президента.



Начало благотворительного марафона «Всё для Победы!» – в 18:00. Сделать пожертвование можно будет с помощью представленного на экране во время эфира индивидуального регионального QR-кода на счет фонда «Всё для Победы». Желающим внести вклад нашу общую Победу достаточно будет отсканировать QR-код, который выведет на банковские реквизиты. Все средства, собранные во время марафона, будут направлены на дополнительное техническое оснащение бойцов из Самарской области – наших земляков-военнослужащих.



Прямую трансляцию благотворительного медиамарафона в рамках акции Общероссийского народного фронта «Всё для Победы!» можно будет также посмотреть онлайн:

на площадках Медиахолдинга «СОВА»:

на телеканале «Губерния»

на сайте Sovainfo.ru

в группе ВКонтакте СОВА https://vk.com/sovanews63;

на площадках «ЛАДА-МЕДИА»:

на телеканале «Тольятти 24»

в группе ВКонтакте Телеканал ТОЛЬЯТТИ 24 https://vk.com/tvtogliatti24;

в группах ВКонтакте:

«Самарская область» vk.com/samaroblast.

Фото: департамент информационной политики СО