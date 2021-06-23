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Самарская область примет участие в Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

23 июня 2021 13:28
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Самарская область примет участие в Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

До 5 июля у всех представителей добровольчества и НКО, у социально ответственного бизнеса и медиа, рассказывающих о волонтерах, есть возможность подать заявку на Международную Премию #МЫВМЕСТЕ. Премия посвящена поддержке социальных инициатив, которые направлены на помощь людям, улучшение качества жизни и достижение национальных целей развития России до 2030 года. Победители получат гранты до 2,5 млн рублей, общественное признание, возможность участия в образовательных программах, продвижение своих проектов.

    Подать заявку на участие могут физические лица от 14 лет и представители организаций. Заявки на участие принимаются на сайте премия.мывместе.рф
по 4 трекам: «Волонтеры и НКО», «Бизнес», «Медиа», «We are together».

«Важной нравственной победой стало то, что участники #МЫВМЕСТЕ со спадом пандемии сказали, что движение продолжается, потому что всегда будут возникать новые вызовы. Те, кто бескорыстно помогают другим, конечно, делают это не ради вознаграждения, но справедливость должна быть. Россия имеет моральное право объявить Международную премию #МЫВМЕСТЕ, где победителями могут стать люди со всего мира, которые своим примером показали, что в сложной ситуации они готовы свои силы, свое сердце, свою душу отдавать для помощи другим. Люди встают плечом к плечу и смело встречают внешние обстоятельства. В этом наш культурный код, который позволит справиться и с пандемией, и любой другой проблемой», – отметил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

    Заочная оценка работ, полученных в результате заявочной кампании, пройдет с 6 июля по 1 августа – эксперты выберут полуфиналистов. Полуфиналы Премии пройдут на окружных Добро.Фестивалях #МЫВМЕСТЕ со 2 августа по 1 октября. Проекты и работы финалистов оценят россияне с помощью народного голосования, а также члены жюри с 15 октября по 5 ноября. Победителей объявят 5 декабря на Международном форуме #МЫВМЕСТЕ. 

 

Теги: премия

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