Самарская область представила разработки на выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге

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Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» открылась в Екатеринбурге в 15-й раз. Главная тема события — «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Событие проходит в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

Самарская область представила свои передовые решения и инновационные разработки - на стенде региона работают компании «Тесвел», «СК «СТАРК», «АВТОВАЗ», а также участники проекта «Производительность труда» — АО «ГК «Электрощит» и «Самарский завод Энергия».

В первый день работы выставки стенд Самарской области посетил Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Глава федерального ведомства отметил достижения самарских предприятий. В частности, его заинтересовал автоматический станок для гибки проволоки от компании «СТАРК», который превосходит зарубежные аналоги по скорости и точности.

«Мы поддерживаем инновации, передовые технологии и в целом весь технологический прогресс, расширяем и обновляем производства, открываем новые. А также прикладываем все силы и ресурсы для подготовки квалифицированных кадров и создания новых рабочих мест на самых современных производствах в регионе. Действительно очень большой акцент делаем на развитии промышленности — это наш важнейший приоритет, поэтому Самарской области всегда есть что показать на «Иннопроме» — наш промышленный потенциал и новые проекты. Безусловно, это прекрасная площадка для обмена опытом, компетенциями и демонстрации инновационных разработок. Выставка однозначно дает толчок к развитию», — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

На выставке состоялось награждение победителей IV Премии «Молодой промышленник года». Генеральный директор ООО «Волжский светотехнический завод «Луч»» Константин Лазарев вошел в ТОП-10 премии. Он отметил, что это признание свидетельствует о силе региональной промышленности и важной роли местных предприятий в создании рабочих мест и внедрении инноваций.

«Волжский светотехнический завод Луч» — ведущий производитель светодиодного освещения в Поволжье, который активно развивается благодаря мерам поддержки в рамках федерального проекта «Производительность труда» и самарского Фонда развития промышленности.

«Это признание — не только личная награда, но и отражение силы региональной промышленности. Для нашей команды это высокая оценка и мощный стимул двигаться дальше», - прокомментировал Константин Лазарев.

Выставка «ИННОПРОМ» продолжит свою работу до 10 июля. В планах - подписание соглашений о сотрудничестве Минпромторга Самарской области с аналогичными ведомствами Вологодской, Московской и Омской областями.

«Эти соглашения направлены на укрепление торгово-экономических и научно-технических связей, совместное развитие промышленного сектора, особенно в контексте импортозамещения. Ключевые направления - создание и развитие промышленных кластеров, поддержка легкой, машиностроительной и металлургической промышленностей», - прокомментировал глава Минпромторга Самарской области Денис Гурков.

Фото: минпромторг Самарской области