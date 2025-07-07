Я нашел ошибку
Главные новости:
Уволенного главу Минтранса Романа Старовойта нашли мертвым
Уволенного главу Минтранса Романа Старовойта нашли мертвым
Архитекторов Самарской области поздравили с профессиональным праздником
Архитекторов Самарской области поздравили с профессиональным праздником
Фестиваль «Крылья» над Волгой» состоится в Самаре
Фестиваль «Крылья» над Волгой» состоится в Самаре
В РФ могут разрешить многодетным бесплатный проезд по платным дорогам
В РФ могут разрешить многодетным бесплатный проезд по платным дорогам
Вечером 7 июля в Самарской области ожидается гроза
Вечером 7 июля в Самарской области ожидается гроза
В Самаре обсудили подготовку к Молодёжному форуму ПФО «иВолга»
В Самаре обсудили подготовку к Молодёжному форуму ПФО «иВолга»
Самарская область представила разработки на выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге
Самарская область представила разработки на выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге
Школьники Самарской области учатся управлять дронами в рамках нацпроекта
Школьники Самарской области учатся управлять дронами в рамках нацпроекта
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.84
0.06
EUR 93.01
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ приглашает на бесплатные юридические консультации
Мероприятия Музея Рязанова и «Заварки» ко Дню любви, семьи и верности пройдут в Самаре
3 июля в самарском зоопарке День суриката
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область представила разработки на выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге

7 июля 2025 17:11
95
Самарская область представила разработки на выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге

Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» открылась в Екатеринбурге в 15-й раз. Главная тема события — «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Событие проходит в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

Самарская область представила свои передовые решения и инновационные разработки - на стенде региона работают компании «Тесвел», «СК «СТАРК», «АВТОВАЗ», а также участники проекта «Производительность труда» — АО «ГК «Электрощит» и «Самарский завод Энергия». 

В первый день работы выставки стенд Самарской области посетил Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Глава федерального ведомства отметил достижения самарских предприятий. В частности, его заинтересовал автоматический станок для гибки проволоки от компании «СТАРК», который превосходит зарубежные аналоги по скорости и точности.

«Мы поддерживаем инновации, передовые технологии и в целом весь технологический прогресс, расширяем и обновляем производства, открываем новые. А также прикладываем все силы и ресурсы для подготовки      квалифицированных кадров и создания новых рабочих мест на самых современных производствах в регионе. Действительно очень большой акцент делаем на развитии промышленности — это наш важнейший приоритет, поэтому Самарской области всегда есть что показать на «Иннопроме» — наш промышленный потенциал и новые проекты. Безусловно, это прекрасная площадка для обмена опытом, компетенциями и демонстрации инновационных разработок. Выставка однозначно дает толчок к развитию», — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

На выставке состоялось награждение победителей IV Премии «Молодой промышленник года». Генеральный директор ООО «Волжский светотехнический завод «Луч»» Константин Лазарев вошел в ТОП-10 премии. Он отметил, что это признание свидетельствует о силе региональной промышленности и важной роли местных предприятий в создании рабочих мест и внедрении инноваций.

«Волжский светотехнический завод Луч» — ведущий производитель светодиодного освещения в Поволжье, который активно развивается благодаря мерам поддержки в рамках федерального проекта «Производительность труда» и самарского Фонда развития промышленности.

«Это признание — не только личная награда, но и отражение силы региональной промышленности. Для нашей команды это высокая оценка и мощный стимул двигаться дальше», - прокомментировал Константин Лазарев.

Выставка «ИННОПРОМ» продолжит свою работу до 10 июля. В планах - подписание соглашений о сотрудничестве Минпромторга Самарской области с аналогичными ведомствами Вологодской, Московской и Омской областями.

«Эти соглашения направлены на укрепление торгово-экономических и научно-технических связей, совместное развитие промышленного сектора, особенно в контексте импортозамещения. Ключевые направления - создание и развитие промышленных кластеров, поддержка легкой, машиностроительной и металлургической промышленностей», - прокомментировал глава Минпромторга Самарской области Денис Гурков.

Фото: минпромторг Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности
7 июля 2025  13:34
В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности
170
В Самаре стартовал мониторинг состояния детских площадок
7 июля 2025  12:17
В Самаре стартовал мониторинг состояния детских площадок
189
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Фестиваль бардовской песни будет ежегодным»
5 июля 2025  23:51
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Фестиваль бардовской песни будет ежегодным»
715
Сегодня, 5 июля, в Самарской области возможны шквал и крупный град
5 июля 2025  13:33
Сегодня, 5 июля, в Самарской области возможны шквал и крупный град
606
На Всероссийском фестивале бардовской песни на Мастрюковских озерах сегодня определятся лауреаты
5 июля 2025  13:15
На Всероссийском фестивале бардовской песни на Мастрюковских озерах сегодня определятся лауреаты
692
Весь список