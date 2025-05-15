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Самарская область подключается к «Министерству контента»

15 мая 2025 12:43
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Самарская область подключается к «Министерству контента»

У жителей Самарской области осталось чуть больше двух недель до конца регистрации на не имеющий аналогов в России образовательный трек проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». «Министерство контента» – программа, направленная на подготовку лидеров мнений, создающих экспертный и социально значимый контент. В партнерстве с федеральными ведомствами страны открыты пять тематических направлений, которые позволят участникам развивать профессиональные компетенции, работать над реальными кейсами и строить перспективную медиакарьеру в тесном сотрудничестве с государственными структурами. Заявку на участие могут подать авторы без возрастных ограничений до 6 июня на сайте https://topblog.rsv.ru.

Программа «Министерство контента» закладывает основу для формирования новой волны медиаавторов, которые умеют говорить с обществом о важных темах – от образования и здоровья до туризма, культуры и агротехнологий. Для жителей Самарской области открыта возможность пройти обучение в формате дополнительного профессионального образования на базе Мастерской управления «Сенеж», создать медиапродукты на основе реальных задач министерств и выстроить устойчивую траекторию развития в сфере государственной коммуникации.

«В 2025 году стартовал пятый сезон проекта «ТопБЛОГ» – за ним стоят десятки тысяч авторов со всей страны, каждый из которых становится голосом поколения. В современном медиапространстве особенно ценны те, кто умеет формировать смыслы, задавать вектор общественной дискуссии и говорить о будущем с ответственностью и знанием дела. Трек «Министерство контента» – уникальная для России программа, не имеющая аналогов, – это территория идей, партнёрства и роста. Вместе с федеральными ведомствами мы создаём условия для авторов, готовых брать на себя ответственность за каждое слово и становиться настоящими лидерами общественного мнения. Именно они будут способны вести других за собой и развивать страну через честный, глубокий и созидательный диалог», – отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Программа «Министерство контента» разработана проектом «ТопБЛОГ» совместно с Мастерской управления «Сенеж» при поддержке федеральных ведомств России: Министерство культуры РФ («Культура и творчество»), Министерство науки и высшего образования РФ («Наука и образование»), Министерство экономического развития РФ («Туризм»), Министерство сельского хозяйства РФ («Агротехнологии») и Министерство здравоохранения РФ («Здоровье»).

Программа разработана для всех, кто работает в тематических отраслях и хочет освоить продвижение в социальных сетях: от начинающих блогеров и тех, кто только мечтает начать свой путь, до опытных лидеров мнений, стремящихся к новым вершинам. Заявки на участие в треке «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» уже начали подавать авторы из Самарской области. Среди них – врачи и учителя, ученые и спортсмены, экскурсоводы и музыканты, фермеры, предприниматели и другие профессионалы, которые хотят говорить с обществом на языке современных медиа, усиливая значимость своей деятельности и влияя на развитие своих отраслей.

«Рассказываю о Самарской области и регионах ПФО — в формате обзоров, коротких видео, «закадровых» нарезок и полезных маршрутов. Мне важно делиться не только красотой, но и историей мест, которых нет в популярных путеводителях. Планирую развивать обзоры культурных пространств – театров, филармоний, музеев – и создавать рубрику «Лучшие заведения по мнению самарцев». В рамках «Министерства контента» проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» хочу сотрудничать с учреждениями туротрасли и создавать живой, интересный и полезный контент о городах России», – рассказывает участница трека «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ» из Самарской области Екатерина Касаринская.

Трек «Министерство контента» объединит блогеров, специализирующихся на тематическом контенте, а также специалистов профильных федеральных и региональных органов исполнительной власти. Авторы будут учиться работать на стыке креативной индустрии и приоритетных направлений развития страны – в связке с ведомствами им предстоит пройти тематические мастер-классы, создать медиапродукты на основе реальных задач министерств, а также разработать стратегии информационного сопровождения в пяти ключевых направлениях. Участникам откроется шанс не просто обучиться, а стать голосом изменений, формируя смыслы, работая с важным и вдохновляя других.

Образовательный трек включает в себя четыре этапа: регистрация и портфолио-отбор (до 6 июня), индивидуальная подготовка и обучение в формате дополнительного профессионального образования (6 июня – 25 июля), командная работа блогеров и представителей федеральных ведомств (8 августа – 16 ноября) и финальная защита медиапроектов (17–19 ноября). Образовательная программа реализуется в гибридном формате с привлечением ведущих экспертов отраслей.

Сильнейшие участники трека войдут в экспертные сообщества, обменяются опытом с лидерами индустрии и смогут пройти программу дополнительного профессионального образования в Мастерской управления «Сенеж», которая откроет новые карьерные перспективы. Заявку на участие в треке «Министерство контента» могут подать все желающие без возрастных и географических ограничений на официальном сайте проекта до 6 июня.  

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» и направлен на поиск, обучение и развитие талантливых и увлеченных авторов и создание социального контента, синхронизированного с повесткой современной России.

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