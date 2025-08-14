Самарская область передала военным LADA NIVA 4x4

53

14 августа 2025 года при поддержке регионального минпрома и промышленных предприятий области одна из частей в зоне СВО получила новый внедорожник.



«Поддержка участников СВО – наш ключевой приоритет», - неоднократно подчеркивал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.



Автомобиль запросили бойцы для выполнения боевых задач. LADA NIVA востребована для перевозки личного состава и грузов.



«Машину подготовили за неделю – это быстро. Благодарю область за помощь», - отметил военнослужащий с позывным Рус, которому передали автомобиль.

Фото: пресс-служба правительства СО