На участке улицы Каховской, от улицы Победы до улицы Физкультурной.
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с работами на канализационном коллекторе
В рамках дорожной кампании на этой неделе заменят асфальтовое покрытие проезжей части улицы Молодогвардейской.
В Самаре временно перекроют участок улицы Молодогвардейской
Автомобиль запросили бойцы для выполнения боевых задач.
Самарская область передала военным LADA NIVA 4x4
Так, в Новокуйбышевске, Красноярском и Волжском районах полицейские рассказали ребятам о правилах поведения в общественных местах, о последствиях совершения противоправных действий, в том числе за распространение информации экстремистской направленности,
Полицейские региона провели профилактические беседы с подрастающим поколением
В Октябрьском районе работает "Автобус здоровья"– специальный транспорт, который помогает жителям бесплатно добраться до поликлиники на диспансеризацию.
Более 40 маломобильных и пожилых пациентов в месяц проходят диспансеризацию благодаря "Автобусу здоровья"
12 августа в Самаре состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации и Самарской области.
Солистки САТОБ — среди лауреатов государственных наград
Более 43 тысяч многодетных семей проживают в Самарской области в настоящее время.
Многодетные семьи Самарской области получают помощь при подготовке детей в школу
Самарская область продолжает оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим, выполняющим задачи в зоне Специальной военной операции. 
По просьбе военнослужащих в зону СВО отправлен автомобиль Нива 
Самарская область передала военным LADA NIVA 4x4

14 августа 2025 19:06
53
Автомобиль запросили бойцы для выполнения боевых задач.

14 августа 2025 года при поддержке регионального минпрома и промышленных предприятий области одна из частей в зоне СВО получила новый внедорожник.

«Поддержка участников СВО – наш ключевой приоритет», - неоднократно подчеркивал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Автомобиль запросили бойцы для выполнения боевых задач. LADA NIVA востребована для перевозки личного состава и грузов.

«Машину подготовили за неделю – это быстро. Благодарю область за помощь», - отметил военнослужащий с позывным Рус, которому передали автомобиль.

 

Фото:  пресс-служба правительства СО

