Я нашел ошибку
Главные новости:
День ООПТ отметили в Ботаническом саду в Самаре.
Самарская область отметила День особо охраняемых природных территорий региона
Предлагается разделить прилегающую территорию на функциональные зоны.
В Самаре разработают дизайн-проект благоустройства территории у Дворца легкой атлетики на ул. Физкультурной
Будьте внимательны и осторожны! При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните 112.
Ночью 20 августа в северных районах Самарской области ожидается гроза, ливень, шквалистый ветер
И ожидает получение нового оборудования на общую сумму 23,67 млн.руб. (из федерального бюджета – 19,58 млн.руб., из регионального – 2,67 млн.руб.).
САТОБ стал в 2025 году участником нацпроекта «Семья»
Леонид Слуцкий: около трети россиян живут на доходы ниже указанного уровня, а минимальный набор товаров и услуг составляет порядка 20 тыс. рублей.
Россиян с доходом ниже 30 тыс. рублей предложили освободить от НДФЛ
Владимир является ведущим артистом театра драмы, постоянно занят в текущем репертуаре, пользуется большим авторитетом у своих коллег и огромной популярностью у публики.
Заслуженный артист Самарской области Владимир Сапрыкин награжден медалью «За труды в культуре и искусстве»
Документ направлен на развитие системы непрерывного профессионального развития медицинских кадров региона, повышение квалификации среднего медицинского персонала и укрепление кадрового потенциала отрасли.
Минздрав СО подписал соглашение с областной организацией медицинских сестер
На занятие приглашают всех желающих.
Центр поиска пропавших людей региона проведет полевое практическое занятие
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.43
0.41
EUR 94.09
0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область отметила День особо охраняемых природных территорий региона

19 августа 2025 19:11
119
День ООПТ отметили в Ботаническом саду в Самаре.

19 августа 98 лет назад был создан Жигулевский государственный природный биосферный заповедник им. И.И.Спрыгина, ставший символом богатства и многообразия флоры и фауны нашего края. Также сеть особо охраняемых природных территорий губернии дополняют национальные парки «Самарская Лука» и «Бузулукский бор». Но кроме территорий федерального значения наша область богата памятниками природы регионального значения – всего их 211, а общая площадь - более 95 тысяч гектаров. 

День ООПТ отметили в Ботаническом саду в Самаре. Среди участников – специалисты Жигулевского заповедника, ученые, экологи, природоохранные биологи, неравнодушные жители. Сохранить среду обитания редких видов – задача и федеральных проектов «Сохранение лесов», «Вода России», «Генеральная уборка» нацпроекта «Экологическое благополучие», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Решению экологических проблем в регионе уделяет большое внимание губернатор Вячеслав Федорищев. Подключаются и ведущие предприятия области, которые взяли шефство над рядом памятников природы регионального значения.

«Наша общая цель – сохранить первозданный вид особо охраняемых природных территорий. Здесь колоссальный вклад команды специалистов, которые ежегодно работают над обеспечением режима охраны таких территорий, проводят мероприятия по сохранению биоразнообразия региона. Также есть и ряд предприятий, с которыми у нас заключены соглашения о сотрудничестве в целях сохранения природных комплексов. В этом направлении нам помогает поддержка губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева, который при формировании Программы социально-экономического развития региона согласовал и позволил нам предусмотреть концепцию развития памятников природы путем увеличения их площади до 100 тысяч гектаров до 2030 года», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов. 

В День особо охраняемых природных территорий региона в Ботаническом саду работала фотовыставка природоохранного биолога Алексея Паженкова, который уже более 30 лет работает над сохранением и развитием ООПТ региона. На его снимках – уникальные экосистемы, часть природного каркаса губернии.  

«Сейчас очень большой пресс рекреации, очень большой туризм на популярных памятниках природы. Нужно регулировать поток и рассмотреть возможность режима посещения. Например, Рачейские памятники природы – порядка тысячи человек приезжает буквально в одну точку каждые выходные. Конечно, это приводит к видоизменениям – природе приходится очень тяжело», – отметил Паженков.

Для того, чтобы каждый житель региона мог узнать больше о 211 особо охраняемых природных территориях региона, самарское минприроды выпустило уникальную книгу с характеристикой всех существующих и перспективных памятников природы Самарской области, их флорой и фауной. Ознакомиться с ней можно на сайте министерства: priroda.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/11/2025/02/do-czifryforposty-book-lrss60-razv.pdf

Самарская область – один из немногих регионов, где принята стратегия сохранения биоразнообразия.

Ежегодно проводится реинтродукция краснокнижных видов растений, которые исчезли или находятся на грани исчезновения. Ведутся биотехнические мероприятия, чтобы помочь хищным птицам гнездиться и восстановить их популяции. Так, например, в этом году самарские биологи высадят 5 видов краснокнижных растений на территории памятников природы: по 10 экземпляров клематиса цельнолистного и можжевельника казацкого, а также по 20 экземпляров ириса сибирского, лука косого, ясенца кавказского. А также построят 118 искусственных гнездовий для редких хищников. Сохранение биоразнообразия региона ведется по госпрограмме Самарской области «Охрана окружающей среды». 

 

Фото:  пресс-служба минприроды СО

 

Теги: Акценты

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Наша задача — сохранить уникальные объекты и их биоразнообразие.
19 августа 2025, 09:20
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня особо охраняемых природных территорий в Самарской области
Наша задача — сохранить уникальные объекты и их биоразнообразие. Общество
254
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025, 17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины. Политика
459
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025, 17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий. Экономика
462
В центре внимания
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
459
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
462
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
830
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
646
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
750
Весь список