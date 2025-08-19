Самарская область отметила День особо охраняемых природных территорий региона

119

19 августа 98 лет назад был создан Жигулевский государственный природный биосферный заповедник им. И.И.Спрыгина, ставший символом богатства и многообразия флоры и фауны нашего края. Также сеть особо охраняемых природных территорий губернии дополняют национальные парки «Самарская Лука» и «Бузулукский бор». Но кроме территорий федерального значения наша область богата памятниками природы регионального значения – всего их 211, а общая площадь - более 95 тысяч гектаров.

День ООПТ отметили в Ботаническом саду в Самаре. Среди участников – специалисты Жигулевского заповедника, ученые, экологи, природоохранные биологи, неравнодушные жители. Сохранить среду обитания редких видов – задача и федеральных проектов «Сохранение лесов», «Вода России», «Генеральная уборка» нацпроекта «Экологическое благополучие», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Решению экологических проблем в регионе уделяет большое внимание губернатор Вячеслав Федорищев. Подключаются и ведущие предприятия области, которые взяли шефство над рядом памятников природы регионального значения.

«Наша общая цель – сохранить первозданный вид особо охраняемых природных территорий. Здесь колоссальный вклад команды специалистов, которые ежегодно работают над обеспечением режима охраны таких территорий, проводят мероприятия по сохранению биоразнообразия региона. Также есть и ряд предприятий, с которыми у нас заключены соглашения о сотрудничестве в целях сохранения природных комплексов. В этом направлении нам помогает поддержка губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева, который при формировании Программы социально-экономического развития региона согласовал и позволил нам предусмотреть концепцию развития памятников природы путем увеличения их площади до 100 тысяч гектаров до 2030 года», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

В День особо охраняемых природных территорий региона в Ботаническом саду работала фотовыставка природоохранного биолога Алексея Паженкова, который уже более 30 лет работает над сохранением и развитием ООПТ региона. На его снимках – уникальные экосистемы, часть природного каркаса губернии.

«Сейчас очень большой пресс рекреации, очень большой туризм на популярных памятниках природы. Нужно регулировать поток и рассмотреть возможность режима посещения. Например, Рачейские памятники природы – порядка тысячи человек приезжает буквально в одну точку каждые выходные. Конечно, это приводит к видоизменениям – природе приходится очень тяжело», – отметил Паженков.

Для того, чтобы каждый житель региона мог узнать больше о 211 особо охраняемых природных территориях региона, самарское минприроды выпустило уникальную книгу с характеристикой всех существующих и перспективных памятников природы Самарской области, их флорой и фауной. Ознакомиться с ней можно на сайте министерства: priroda.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/11/2025/02/do-czifryforposty-book-lrss60-razv.pdf

Самарская область – один из немногих регионов, где принята стратегия сохранения биоразнообразия.

Ежегодно проводится реинтродукция краснокнижных видов растений, которые исчезли или находятся на грани исчезновения. Ведутся биотехнические мероприятия, чтобы помочь хищным птицам гнездиться и восстановить их популяции. Так, например, в этом году самарские биологи высадят 5 видов краснокнижных растений на территории памятников природы: по 10 экземпляров клематиса цельнолистного и можжевельника казацкого, а также по 20 экземпляров ириса сибирского, лука косого, ясенца кавказского. А также построят 118 искусственных гнездовий для редких хищников. Сохранение биоразнообразия региона ведется по госпрограмме Самарской области «Охрана окружающей среды».

Фото: пресс-служба минприроды СО