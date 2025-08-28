«Самарская область – наш дом»: акция же объединила более 2,5 тысяч человек в Самаре

138

В Самаре продолжается областная общественная акция «Самарская область – наш дом». На сегодняшний день 14 праздничных мероприятий в районах города уже объединили более 2,5 тысяч жителей. Все они проходят на общественных и дворовых пространствах, благоустроенных по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» или по программе «Народный бюджет Самарской области».

В ходе мероприятий акции активным представителям общественности вручают памятные знаки Губернатора Самарской области и благодарственные письма главы города. Так, в рамках праздников, прошедших 25 и 26 августа в Октябрьском и Советском районах, памятный знак получили двое жителей Самары.



В Октябрьском районе чествовали инициативных жителей домов №№ 283, 283а, 277, 275, 273, 271 по ул. Ново-Садовой и дома № 80 по ул. Академика Павлова. Директору ГАПОУ «Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Е.В. Золотухина», председателю ОСМ № 20 Владимиру Бодрову вручили Почетный знак губернатора Самарской области «За служение людям» и благодарственное письмо главы городского округа Самара. Директор школы № 20 Татьяна Николаева также получила благодарственное письмо главы города Самара.



В Советском районе за активную гражданскую позицию, участие в общественной жизни и социально-значимых мероприятиях района и города Почетный знак «За служение людям» получил активный житель дома № 114 по улице Аэродромной Сергей Никитин, а председателю Советского отделения общественной организации «Воины-интернационалисты» Геннадию Горбунову вручили Благодарственное письмо главы города Самара.



Для жителей областной столицы в рамках общественной акции «Самарская область – наш дом» подготовлена концертная программа, спортивные мероприятия, анимационные программы для детей, настольные игры, мастер-классы, тематические викторины по истории Самарского края. Также на таких встречах жители могут задать волнующие их вопросы главам внутригородских районов Самары и депутатам.

Фото: администрация Самары