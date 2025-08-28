Я нашел ошибку
Регулярные занятия спортом могут укрепляют физическое здоровье, улучшают когнитивные функции, являются важной составляющей психического благополучия.
Самарский врач-психиатр-нарколог: как активные виды спорта влияют на психическое здоровье
️За его плечами значительный боевой опыт и помощь в особых условиях. 28 августа - День военного врача.
Врач-рентгенолог Кинельской больницы 2,5 года спасал бойцов на СВО
Тема форума – «Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства».
Самарская область принимает участие в XII Международном форуме технологического развития «Технопром-2025»
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 сентября 2025 года.
В Самарской области стартовал студенческий конкурс «Студент года 2025»
Для проверки агрознаний в Самарской области уже зарегистрировано 126 офлайн-площадок в самых разных уголках губернии.
Самарская область готовится написать первый Всероссийский агродиктант
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
В ходе акции активным представителям общественности вручают памятные знаки Губернатора Самарской области и благодарственные письма главы города.
«Самарская область – наш дом»: акция же объединила более 2,5 тысяч человек в Самаре
Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за фиктивное установление инвалидности.
В Самаре бывший руководитель бюро медико-социальной экспертизы осужден за получение взяток
«Самарская область – наш дом»: акция же объединила более 2,5 тысяч человек в Самаре

28 августа 2025 17:23
138
В ходе акции активным представителям общественности вручают памятные знаки Губернатора Самарской области и благодарственные письма главы города.

В Самаре продолжается областная общественная акция «Самарская область – наш дом». На сегодняшний день 14 праздничных мероприятий в районах города уже объединили более 2,5 тысяч жителей. Все они проходят на общественных и дворовых пространствах, благоустроенных по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» или по программе «Народный бюджет Самарской области».

В ходе мероприятий акции активным представителям общественности вручают памятные знаки Губернатора Самарской области и благодарственные письма главы города. Так, в рамках праздников, прошедших 25 и 26 августа в Октябрьском и Советском районах, памятный знак получили двое жителей Самары. 

В Октябрьском районе чествовали инициативных жителей домов №№ 283, 283а, 277, 275, 273, 271 по ул. Ново-Садовой и дома № 80 по ул. Академика Павлова. Директору ГАПОУ «Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Е.В. Золотухина», председателю ОСМ № 20 Владимиру Бодрову вручили Почетный знак губернатора Самарской области «За служение людям» и благодарственное письмо главы городского округа Самара. Директор школы № 20 Татьяна Николаева также получила благодарственное письмо главы города Самара.

В Советском районе за активную гражданскую позицию, участие в общественной жизни и социально-значимых мероприятиях района и города Почетный знак «За служение людям» получил активный житель дома № 114 по улице Аэродромной Сергей Никитин, а председателю Советского отделения общественной организации «Воины-интернационалисты» Геннадию Горбунову вручили Благодарственное письмо главы города Самара. 

Для жителей областной столицы в рамках общественной акции «Самарская область – наш дом» подготовлена концертная программа, спортивные мероприятия, анимационные программы для детей, настольные игры, мастер-классы, тематические викторины по истории Самарского края. Также на таких встречах жители могут задать волнующие их вопросы главам внутригородских районов Самары и депутатам.

 

Фото:   администрация Самары

Самара

