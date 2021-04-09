Самарская область - лауреат первой национальной отраслевой киберпремии «CTF-2020»

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В Самарской области уже 11 лет проводятся международные командные соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF. Данные соревнования отвечают задачам сразу двух региональных программ «Информационная безопасность» и «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика» и уже приобрели статус одних из самых престижных соревнований в сфере кибербезопасности.

Это в очередной раз подтвердили итоги голосования первой национальной отраслевой киберпремии «CTF-2020», где Самарская область стала лауреатом в номинации «CTF – столица». Регион обошел в голосовании Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ханты-Мансийск, Омск и Томск.

Соревнования VolgaCTF также стали лауреатом киберпремии в номинации «Лучшее российское соревнования 2020 года», одержав победу среди российских соревнований.

«Мы выражаем особую благодарность Губернатору и Правительству Самарской области за поддержку соревнований в сфере информационной безопасности и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в области развития CTF-движения», - отметил председатель оргкомитета первой национальной отраслевой киберпремии «CTF-2020» Николай Сычев.

Первая национальная отраслевая киберпремия создана для выявления и награждения лучших команд, мероприятий и сообществ в области академической информационной безопасности (CTF) России. Организаторы премии выявляют лучшие российские практики в нескольких номинациях, среди которых — лучшая российская команда, лучшее российское соревнование, лучшие разработчики и другие.