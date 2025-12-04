Самарская область делится опытом на Всероссийском форуме по профилактике социального сиротства

Я нашел ошибку
Главные новости:
С августа 2025 года государственные органы и организации, а также главы субъектов начали создавать свои каналы в МАХ.
Госпаблики теперь открываются в национальном мессенджере MAX
Национальный рейтинг — инструмент, позволяющий определить наиболее инвестиционно привлекательные особые экономические зоны, обеспечивающие инвесторам оптимальные условия для реализации проектов: в кратчайшие сроки, с минимальными издержками и в соответств
ОЭЗ «Тольятти» на 6 месте в ТОП-10 самых привлекательных инвестплощадок России
Пять правил, чтобы не попасться на уловки мошенников.
Изобретая новые схемы обмана, мошенники  активно используют названия и фирменный стиль крупных компаний
Офиса врача общей практики в селе Орловка и фельдшерско-акушерского пункта в селе Старое Мамыково.
В Кошкинском районе завершается строительство двух новых объекта здравоохранения
В том числе создание совместных экскурсионных маршрутов, привлекательных для жителей и гостей обоих регионов, и обмен лучшими практиками в сфере гостеприимства.
Туроператоры Самары и Нижегородской области обсудили перспективы взаимодействия
Состязания объединили более 1000 спортсменов из 32 стран мира, по итогам пяти соревновательных дней сборная России заняла первое место в общем командном зачете, завоевав 308 медалей.
Самарские спортсмены завоевали 12 медалей на Чемпионате и Первенстве мира по универсальному бою «Лайт»
Герой России, боевой офицер, участник всероссийской акции «Вахта Героев Отечества» генерал-полковник Олег Козлов провел встречу с курсантами,
Вахта Героев Отечества прошла в СЮИ ФСИН России
Основная задача проекта – помочь ветеранам с инвалидностью адаптировать их жилое пространство под индивидуальные потребности, тем самым вернув им чувство независимости и удобства в повседневной жизни.
В Самаре реализует программу по созданию адаптированного жилья для ветеранов СВО с инвалидностью
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Самарская область делится опытом на Всероссийском форуме по профилактике социального сиротства

163
Самарская область делится опытом на Всероссийском форуме по профилактике социального сиротства

Делегация Самарской области принимает участие во Всероссийском форуме по профилактике социального сиротства «Жить и воспитываться в семье», представляя региональный опыт на стратегических семинарах по тиражированию успешных практик. Форум «Жить и воспитываться в семье», проходящий в четвёртый раз по инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, собрал в подмосковном Красногорске более 3 тысяч экспертов очно и онлайн.

На форуме Мария Львова-Белова сообщила, что по поручению Президента Владимира Путина проведена всероссийская инспекция системы профилактики социального сиротства. По её итогам каждый регион получил рекомендации и начал менять подход к работе с семьями. «В результате с июля 2024 года по октябрь 2025 года численность детей, одномоментно находящихся в детских учреждениях, снизилась на 18,2%», — подчеркнула детский омбудсмен.

Самарская область в 2024 году стала пилотным регионом специального проекта по профилактике социального сиротства «Вызов».

Регина Воробьёва, заместитель председателя правительства Самарской области, рассказала участникам форума о проделанной работе. За год выстроена трёхуровневая система межведомственных консилиумов, которая позволяет индивидуально подходить к проблемам каждой кризисной семьи: детально разбирать причины кризиса, разрабатывать и реализовывать программу помощи. Задачи, обозначенные перед системой профилактики, очень сложные, но спустя год реализации проекта «Вызов» уже видны результаты — серьёзные изменения в самой системе и в отношении специалистов, но самое главное — выстраивается межведомственное взаимодействие.

«В Самарской области создано 37 муниципальных консилиумов, 23 социальных (на базе учреждений) и один региональный. Благодаря этому удалось предотвратить 54 случая помещения детей в учреждения, а 46 ребят вернулись в родные семьи», — рассказала Воробьёва.

На форуме большое внимание уделяется вопросам внедрения семьесберегающего подхода, конкретным механизмам профилактики социального сиротства, совершенствованию межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики.

Уполномоченный по правам ребёнка в Самарской области Юлия Николаева модерировала дискуссионную площадку по семейному жизнеустройству детей, оказавшихся в госучреждениях. Она отметила важность создания единой федеральной базы данных, развития школ родительской компетенции и качественного сопровождения семей после возвращения ребёнка. «Заберём из этого диалога и с форума в целом самые эффективные практики для апробации в нашем регионе», — поделилась Николаева.

Региональный куратор проекта «Вызов» Екатерина Сеницкая подчеркнула ценность обмена практиками и необходимость помощи родителям, готовым меняться ради своих детей. «Мы всегда верим в добросовестность родителей, каждая мама любит своего ребёнка, а ребёнок любит маму, такой, какая она есть. Будем продолжать помогать мамам и папам, которым нужна помощь и кто готов изменить себя, свою жизнь ради своих детей», — подчеркнула Сеницкая.

Фото – https://t.me/malvovabelova.

 

