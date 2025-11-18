Самарская молодёжь пополнила ряды волонтеров-инструкторов по оказанию первой помощи

68

В Краснодаре завершился пятый интенсивный курс обучения для будущих волонтёров-инструкторов по оказанию первой помощи с элементами тактической медицины. Координатор Молодёжки Народного Фронта Самарской области теперь будет передавать жизненно важные знания жителям и бойцам СВО.

“Вы сюда приехали не отдыхать. Вы приехали сюда учиться для того, чтобы потом научить других спасать жизни. Важно, чтобы знания, которые вы получите здесь – передавались, и наша сверхзадача, которую мы несём в общество – создание моды на культуру безопасности. Вы должны понимать, что мы будем вкладывать в вас очень много своей энергии, сил и знаний, всё что есть”, – обратился к участникам руководитель регионального отделения Народного фронта в Краснодарском крае, директор ЦТП “Архангел" Фёдор Геращенко.

За первые дни обучения участники освоили ключевые теоретические навыки первой помощи: наложение турникетов, жгутов, давящих повязок, проведение сердечно-лёгочной реанимации. Эти знания сразу отрабатывались на практике, где кульминацией стала ночная учебная фаза, на которой будущие волонтёры-инструкторы спасали пострадавших в смоделированной автомобильной катастрофе.

Уже в третий день парни и девушки пробовали себя в роли волонтёров-инструкторов, передавая свои знания в краснодарском “Доме Молодёжи”. Под присмотром старшего инструкторского состава ЦТП “Архангел” 161 житель края освоил полный блок “Кровоостановка”.

Знаниям о правильном наложении турникета и жгута на верхние и нижние конечности, методах перевязки в смежных зонах, техниках пальцевого прижатия артерий и приведении пострадавшего в устойчивое боковое положение ребята научили и 200 жителей станицы Гулькевичи.

«Я пришла на курс, потому что считаю, что умение оказывать первую помощь – это не специальность, а базовый навык современного человека, как водить машину или пользоваться компьютером. Курс «Стоп кровь» дал нам не просто теорию, а конкретные алгоритмы действий: что делать при массивном кровотечении, как помочь человеку без сознания, как работать в команде. Теперь наша задача – делиться с этими знаниями с другими, ведь чем больше будет таких волонтёров, тем безопаснее станет наша жизнь» - делится координатор Молодёжки Народного Фронта Самарской области Ирина Каштанова.

Курс – юбилейный. По словам Фёдора Геращенко, в этот раз обучение сложнее. Одно из завершающих испытаний для волонтёров-инструкторов стала ещё одна ночная фаза. В лесу при полной темноте парни и девушки пробирались к постройкам, чтобы найти “раненых” товарищей и оказать им первую помощь: они встречали людей с имитированными кровотечениями, пневмотораксом, переломами, как без сознания, так и кричащих от полученных травм. Спасать жизни приходилось в условиях, приближенным к реальных: со взрывами и плохой видимостью из-за дыма.

После успешного выполнения задач участников ожидало новое испытание – холодная ночёвка – организация полевого лагеря без использования палаток, спальников и прочего необходимого снаряжения. А утром продолжить оказывать первую помощь пострадавшим уже в другой миссии.

Куратором и инициатором образовательного курса в Краснодаре стал руководитель регионального исполкома Народного фронта, руководитель АНО ЦТП “Архангел” Фёдор Геращенко. Именно он принял у ребят итоговый экзамен, который позволяет обучать людей оказанию первой помощи активистам и координаторам Молодёжки Народного фронта уже в своих регионах.