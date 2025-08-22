Самарская команда ветеранов СВО завоевала 6 наград на «Кубке защитников Отечества» ПФО

103

В Нижегородской области завершился «Кубок защитников Отечества» среди ветеранов специальной военной операции из Приволжского федерального округа. Команда Самарской области - 13 ветеранов СВО из Самары, Тольятти, Жигулевска и Похвистнево – завоевала 6 наград. В том числе – бронзу в командных соревнованиях по волейболу сидя.



Несколько наград самарские ветераны СВО завоевали в индивидуальных классах. Так, Максим Меделяев из Самары завоевал золото в спортивном метании ножей и серебро в пулевой стрельбе. Валерий Богатиков из Самары стал серебряным призером по пауэрлифтингу. В стрельбе из лука первое место занял Иннокентий Красильников из Тольятти, а Павел Гриднев принес команде еще одну награду - серебро - в спортивном метании ножей.



«В первую очередь, хотели бы поблагодарить наш тренерский состав за подготовку и поддержку на протяжении всех соревнований. Спасибо всем организаторам, которые сделали для нас этот спортивный праздник, всем участникам – за атмосферу братства. Очень помогала поддержка, которая шла из Самары и региона. Самая большое наше общее достижение – это волейбол, это наша «золотая» бронза! Брали победу на характере, на воле и, мне кажется, показали пример всем. Уверен, встретимся еще не раз, ждем всех в гости в Самаре!» - сказал член Ассоциации ветеранов СВО города Самары, выпускник региональной программы «Школа героев» Максим Меделяев.



Соревнования организованы при поддержке Паралимпийского комитета России, фонда «Защитники Отечества» и Правительства Нижегородской области. На площадке Центра адаптивных видов спорта «Парус» они объединили около 130 ветеранов специальной военной операции из 14 регионов ПФО в 7 видах спорта – волейболе сидя, спортивном метании ножа, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, пауэрлифтинге, настольном теннисе, шоудауне.

Фото: администрация Самары