Главные новости:
Организованной комитетом ЗАГС Самарской области.
В Самарской области обсудили реализацию семейной политики на Стратегической сессии
Проектом предусмотрена расчистка более 78 тыс. м³ ила на площади 16,32 га.
Расчистку более 16 гектаров озёр Старицы Дубовый Ерик завершат в 2025 году
Ключевые итоги форума «Музейные маршруты».
Самарская область укрепляет культурные связи с ведущими музеями страны
Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
Ночью 23 августа в губернии ожидается туман
Он рассказал участникам смены о своем жизненном пути и о том, что всегда хотел быть военным.
Ветеран СВО и выпускник «Школы героев» выступил перед школьниками в рамках просветительской смены в Самарской области
Для участников была организована интенсивная образовательная программа, включающая мастер-классы, лекции, проектные сессии и нетворкинг.
Молодёжь региона стала участником федеральной образовательной программы «Жить и создавать в России»
Евдокимов исполнял в разное время такие известные песни как "Фантазер", "Майский вальс", "Зачарованная моя" и другие.
Умер заслуженный артист России, исполнитель песни "Фантазер" Ярослав Евдокимов
Самарская команда ветеранов СВО завоевала 6 наград на «Кубке защитников Отечества» ПФО
Самарская команда ветеранов СВО завоевала 6 наград на «Кубке защитников Отечества» ПФО

22 августа 2025 15:55
103
В том числе – бронзу в командных соревнованиях по волейболу сидя. 

В Нижегородской области завершился «Кубок защитников Отечества» среди ветеранов специальной военной операции из Приволжского федерального округа. Команда Самарской области - 13 ветеранов СВО из Самары, Тольятти, Жигулевска и Похвистнево – завоевала 6 наград. В том числе – бронзу в командных соревнованиях по волейболу сидя. 

Несколько наград самарские ветераны СВО завоевали в индивидуальных классах. Так, Максим Меделяев из Самары завоевал золото в спортивном метании ножей и серебро в пулевой стрельбе. Валерий Богатиков из Самары стал серебряным призером по пауэрлифтингу. В стрельбе из лука первое место занял Иннокентий Красильников из Тольятти, а Павел Гриднев принес команде еще одну награду - серебро - в спортивном метании ножей.

«В первую очередь, хотели бы поблагодарить наш тренерский состав за подготовку и поддержку на протяжении всех соревнований. Спасибо всем организаторам, которые сделали для нас этот спортивный праздник, всем участникам – за атмосферу братства. Очень помогала поддержка, которая шла из Самары и региона. Самая большое наше общее достижение – это волейбол, это наша «золотая» бронза! Брали победу на характере, на воле и, мне кажется, показали пример всем. Уверен, встретимся еще не раз, ждем всех в гости в Самаре!» - сказал член Ассоциации ветеранов СВО города Самары, выпускник региональной программы «Школа героев» Максим Меделяев. 

Соревнования организованы при поддержке Паралимпийского комитета России, фонда «Защитники Отечества» и Правительства Нижегородской области. На площадке Центра адаптивных видов спорта «Парус» они объединили около 130 ветеранов специальной военной операции из 14 регионов ПФО в 7 видах спорта – волейболе сидя, спортивном метании ножа, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, пауэрлифтинге, настольном теннисе, шоудауне.

 

Фото: администрация Самары

