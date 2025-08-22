Я нашел ошибку
Главные новости:
Запатентованное изобретение помогает восстанавливать нормальное кровоснабжение.
Самарский бренд дыхательных тренажеров вошел в число лучших в России
Сотрудники отделения экономической безопасности Сызрани задокументировали факт сбыта контрафактного программного обеспечения.
В Сызрани в суд направлено уголовное дело о нарушении авторских прав
Главная цель проекта – создание условий для увеличения доходности и инвестиционной привлекательности туризма в российских регионах.
Губерния вошла в программу развития выездного туризма «Открой твою Россию»
Сотрудничество поможет владельцам и руководителям российских компаний лучше понимать цифровые угрозы и формировать культуру кибербезопасности.
Билайн и Кибердом будут совместно развивать цифровую грамотность малого и среднего бизнеса 
Аграрии Самарской области все чаще применяют современные технологии, включая использование беспилотных летательных аппаратов. 
Участник программы «Школа героев» ознакомился с агротехнологиями в одном из хозяйств Самарской области
Студентки самарских вузов подготовили свои яркие творческие выступления, среди которых песни, танцы, русские народные сказки и театральная постановка.  
Студенты Самарской области и КНР встретилась в Чунцине на X Российско-китайском молодежном форуме «Волга-Янцзы»
В океанариуме можно понаблюдать за взрослыми и молодыми особями - всего их теперь тринадцать.
В “Самарском океанариуме” снова акулье прибавление: в выходные пройдут бесплатные “Зубастые лекции” 
Арт-проект «Тенора XXI века».
Самарская филармония: открытие 85-го концертного сезона
Самарская филармония: открытие 85-го концертного сезона

22 августа 2025 10:35
117
Арт-проект «Тенора XXI века».

Блистательные звезды оперы, пылкие герои и благородные рыцари, тенора всегда были и остаются любимцами публики. Их пение невольно заставляет замереть и порождает желание слушать еще и еще. Каждый тенор – это всегда яркая творческая индивидуальность, артист, который не привык с кем-то делить сценическое пространство, сообщает пресс-служба Самарской филармонии.
 
 Он всегда главный герой и именно к нему должно быть приковано внимание. Тем удивительнее соединение стольких замечательных певцов в одном проекте. И более того, крепкая дружба между очень разными людьми. Дмитрию Сибирцеву - российскому музыканту и продюсеру - удалось собрать ведущих теноров престижных московских и европейских оперных театров – Государственного Академического Большого Театра России, Московского театра Новая Опера им. Е. В. Колобова, LEIPZIG OPER (Германия).
 
 Почти полтора десятилетия миллионы любителей музыки имеют возможность слушать этих вокалистов, которые объединились для того, чтобы дарить публике удовольствие и самим получать от этого радость. Около семидесяти уникальных программ, более двух тысяч концертов и почти три тысячи произведений различных эпох, стилей и направлений, выступления практически по всем материкам земного шара.

Программа

В программе «Вальсы, танго, фокстроты» прозвучат признанные шедевры песенной классики: «Все хорошо, прекрасная маркиза», «Сердце»/«Как много девушек хороших», «Эти глаза напротив», Песенка Герцога из оперы «Риголетто», Застольная из оперы «Травиата» и не только.

Исполнители

Арт-проект «Тенора XXI века»:
 Александр Богданов
 Станислав Мостовой
 Сергей Писарев
 Дмитрий Сибирцев
 Георгий Фараджев

Солистка Самарской государственной филармонии, лауреат международных конкурсов Оксана Антонова (сопрано)
 
 Специальный гость – участница проекта «Танцы со звездами» на Первом Канале, солистка балета «Рандеву», постоянная участница программы «Романтика романса», концертных программ Арт-проекта «ТенорА XXI века» Марина Копылова (танец)
 
 Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии
 Дирижер – Владимир Добровольский

12+

 

Фото:  пресс-служба Самарской филармонии

