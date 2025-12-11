Самарская делегация принимает участие в форуме по поддержке бойцов СВО В Москве

Всероссийский форум, посвящен вопросам социальной и профессиональной адаптации ветеранов СВО. Здесь собрались представители руководства страны: председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента Алексей Дюмин, а также глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, Герой России Юнус-Бек Евкуров.
В рамках форума были подробно рассмотрены самые актуальные направления работы:
· Трудоустройство и помощь в переходе к гражданской работе
· Роль спорта в адаптации ветеранов
· Участие ветеранов в воспитании молодежи
· Применение опыта ветеранов в госуправлении
· Правовые вопросы
· Социально-психологическая реабилитация («Возвращение в жизнь»)
Также важными темами станут: технологии, историческая память, региональные практики поддержки и преемственность поколений.
Ветераны СВО - участники региональной программы "Школа героев" из Самарской области присутствовали на короткой дискуссии журналиста Владимира Соловьева и с большим удовольствием сделали с известным журналистом совместное фото.