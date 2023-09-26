Самарец снялся в шоу «Суперниндзя»

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9 октября в 21:00* на СТС премьера нового сезона спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя», в котором принял участие тренер по кроссфиту Степан Савенков из Самары.

«Это, наверное, одно из самых масштабных мероприятий, которое я вообще когда-либо видел, тем более участвовал. Очень круто! Не ожидал, что будет столько болельщиков», — признаётся Степан, которого на съёмках поддерживал друг.

В новом сезоне за Степана и других героев также болела обновлённая тройка ведущих: звезда шоу «Уральские пельмени» Роман Постовалов, регбист Василий Артемьев и актриса Валерия Астапова.

Съёмки проходили в Минеральных Водах, где на площади почти 30 тысяч квадратных метров команда из 180 специалистов построила трассу из фрагментов, привезённых на 45 грузовиках. Конструкцию освещали 1205 приборов, а её главным украшением стала 26-метровая башня, которая ожидала атлетов в финале.