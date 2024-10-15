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Самарчанки рассказали, кто из литературных героев разделил бы счет в ресторане

15 октября 2024 10:02
81
Самарчанки рассказали, кто из литературных героев разделил бы счет в ресторане

Приложение для знакомств Mamba и книжный сервис Литрес провели опрос и выяснили, кто из литературных героев –мужчин, по мнению женской аудитории, разделил бы счет в ресторане пополам, а кто, напротив, взял бы расходы полностью на себя. Также опрошенные выбрали тех персонажей, которые с наибольшей вероятностью попросят спутницу рассчитаться за ужин или обед. Большинство самарских женщин (60%) убеждены, что сценарий, когда мужчина оплачивает счет, – наиболее распространенный. 

По результатам опроса, 65% женщин согласны с правилом этикета, что счет в ресторане оплачивает тот человек, со стороны которого поступило приглашение. 81% принявших участие в исследовании чаще всего на собственном опыте сталкивались с ситуацией, когда мужчина полностью оплачивает счет вне зависимости от того, чьей была инициатива выйти в свет. 

Лидером среди литературных героев, кто, по мнению респонденток, обязательно бы предпочел разделить счет пополам, стал Родион Раскольников, главный действующий персонаж романа Фёдора Достоевского «Преступление и наказание». Его результат – 26%. На втором месте – Юлий Карандышев (21%) из «Бесприданницы» Николая Островского. Бронза – у Шерлока Холмса (14%), протагониста цикла рассказов о сыщике АртураКонан Дойла. Топ-5 замыкают центральный персонаж романа «Отцы и дети» Евгений Базаров (11%) и Григорий Печорин (8%) со страниц книги «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова. 

Победителем в рейтинге среди персонажей, которые бы полностью оплатили счет в ресторане, стал Д’Артаньян (31%), протагонист романа Александра Дюма – отца «Три мушкетера». Следом в списке щедрых мужчин расположился Эдмон Дантес (21%), герой книги «Граф Монте-Кристо». На третьем месте с небольшим отрывом разместился Мистер Дарси (20%) из произведения «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. Четвертая позиция принадлежит Ретту Батлеру (16%), центральному герою «Унесенных ветром» Маргарет Митчелл. Пятая строчка – у Эдварда Каллена (10%), главного вампира саги «Сумерки» Стефани Майер. 

Среди тех, кто полностью бы повесил расходы за совместный поход в ресторан на спутницу, лидерство завоевал Степан Плюшкин, персонаж поэмы Николая Гоголя «Мертвые души». Серебро – у Ильи Обломова (21%), главного героя романа «Обломов» Ивана Гончарова. Третья строчка – у Рона Уизли (17%) из серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. На четвертом месте – Акакий Акакиевич (11%), центральный персонаж повести Николая Гоголя «Шинель». Замыкает топ-5 рейтинга Иван Бездомный (9%) – один из второстепенных, но важных героев романа «Мастер и Маргарита». 

Среди главных причин, по которым мужчина просит разделить счет пополам или настаивает на том, чтобы женщина оплатила его полностью, респондентки выделили экономность и жадность (69%), трудности с финансами (29%) и нежелание продолжать дальнейшие отношения с женщиной (26%). 

*В онлайн-опросе приняли участие более 2000 женщин старше 18 лет из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны.

 

 

Теги: Опрос

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