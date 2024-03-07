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Самарчанки на 8 марта получат больше портретов, чем шаров и цветов

7 марта 2024 13:38
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Самарчанки на 8 марта получат больше портретов, чем шаров и цветов

Аналитики рассказали о самых популярных услугах в канун Международного женского дня.

Россияне запланировали широко отметить 8 марта в этом году. Спрос на рынке услуг вырос сразу по трем тематическим направлениям — изготовлению подарков, организации праздников и в бьюти-сфере. Аналитики Авито Услуг составили топ самых востребованных услуг к 8 марта и рассказали об их средней стоимости по стране.

Россияне дарят женщинам авторские портреты, тюльпаны и съедобные букеты

По данным платформы Авито Услуги, активнее всего в начале марта спрос растет на цветочные композиции из тюльпанов. По сравнению с началом февраля, их заказывают более чем в два раза чаще (+132%).

Спрос на съедобные букеты в канун 8 марта вырос почти в полтора раза (+46%). Стоимость композиций из конфет, ягод, сухофруктов, орехов и зефира начинается от 1000 рублей и может расти в зависимости от наполнения и размера букета.

В этом марте россияне активно заказывают в подарок портреты по фотографиям. В канун нынешнего 8 марта их заказывают даже чаще, чем цветы и воздушные шары. Интерес к портретам опережает спрос на композиции из воздушных шаров на 18%, а на цветы — на 51%. Средняя стоимость одного портрета на заказ в России начинается от 1000 рублей и может меняться в зависимости от размера, стиля исполнения и срочности работы.

Спрос на бьюти-сборы к 8 марта превысил ажиотаж перед 14 февраля

В канун 8 марта у россиянок активно растет спрос на бьюти-услуги. Активнее всего — на парикмахеров. Спрос на этих специалистов вырос на 11% по сравнению с началом февраля, когда тоже наблюдался пик интереса к бьюти-услугам — тогда он был связан с подготовкой ко Дню всех влюбленных. Рекордно вырос также интерес к лашмейкерам и бровистам (+8%), специалистам по маникюру и педикюру (+7%) и к SPA- и массажу (+6%).

Интересно, что если сравнивать спрос на бьюти-специалистов этой весной с весной прошлого года, показатели роста спроса будут еще выше — от +26% на услуги маникюра и педикюра до +280% на услуги мастеров по ресницам и бровистов.

Средняя стоимость бьюти-образа перед 8 марта в этом году в России (сделать брови и ресниц, макияж, прическу, маникюр и педикюр) — от 4900 рублей

На рынке праздничных услуг бум: спрос вырос по сравнению с прошлым мартом

Рост спроса на услуги организаторов праздничных мероприятий составил от 21% (организация фотозон) до 47% (услуги выездного бара) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего к 8 марта россияне ищут аниматоров (от 2000 рублей за выступление), ведущих (от 3000 рублей за мероприятие), организаторов корпоративов под ключ (мероприятия с общей стоимостью в среднем от 2000 рублей на персону), организаторов фотозон (от 1800 рублей за элемент) и выездных баров (от 1700 рублей в час).

Несмотря на растущий по сравнению с прошлым мартом спрос, цены на этом рынке не изменились. На это в том числе влияет растущее предложение от исполнителей: объявлений от аниматоров на Авито Услугах в начале этого марта на 66% больше, чем в прошлом, от организаторов корпоративов — на 44% больше, от ведущих — на 29%.

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