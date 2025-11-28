Самарчанка Жанна ждет со специальной военной операции двоих сыновей

Жительница Самары Жанна ждет со специальной военной операции двоих сыновей – Дмитрия и Максима. На фронт они отправились, продолжая семейную традицию – защищать страну.



«Мой муж Игорь – офицер. С ним мы учились в школе №79. Затем он поступил в военное училище, и я уехала к нему, когда он еще был курсантом. Как говорится, тридцать лет совместной службы. Жили в гарнизонах, в том числе и на самарской земле. Супруг имеет звание подполковника, принимал участие в восстановлении конституционного порядка в Чечне, сейчас он военный пенсионер», – рассказала Жанна.



Детство братьев – Дмитрия и Максима – прошло в армейских городках, часто они ходили на службу вместе с отцом.



«В нашей семье все, что связано с армией и службой, всегда было в приоритете. День Победы – самый главный праздник. Возможно, мы с мужем даже не осознавали, насколько сильна любовь к Родине у наших детей. В трудный для страны момент они не побоялись отправиться на передовую и на деле защитить наше Отечество», – поделилась Жанна.



Сейчас Жанна принимает участие в волонтёрской деятельности: делится своим опытом с женщинами, которые приходят в клуб семей военнослужащих Советского района «СВОи». Также она поет в вокальном ансамбле «СВОи. Родные», и во время празднования Дня народного единства уже состоялось ее первое выступление. Сейчас у Жанны растут двое внуков-школьников, которые гордятся своими отцами.



«Я всегда говорю своей семье, друзьям и знакомым: наше дело правое, а победа должна быть полной и системной. И в этом деле, как и в любом другом, мама – самый надежный тыл для своих сыновей», – уверена Жанна.



«Клуб «СВОи» вместе с организациями и жителями готовит очередную партию гуманитарной помощи, которая отправится «за ленту» к Новому году в рамках акции «С любовью и теплом». Посылки принимаются в здании районной администрации (ул. Советской Армии, 27). Ближайший сбор состоится 2 декабря.

Фото: пресс-служба администрации Самары