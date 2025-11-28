Самарчанка Жанна ждет со специальной военной операции двоих сыновей

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре в день проведения футбольного матча усилят работу общественного транспорта.
29 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч «Акрон» – «Пари НН»
Европейский гимнастический союз допустил россиян до своих турниров
Европейский гимнастический союз допустил россиян до своих турниров
Победителям и призёрам со сцены в торжественной обстановке вручили дипломы и памятные призы. Подарки подготовлены Агентством по реализации молодёжной политики Самарской области и производителем решений для света и энергии дома Camelion.
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Оснащение нового ФАПа будет соответствовать всем современным стандартам: электрокардиограф, дефибриллятор для экстренной помощи, небулайзер для проведения ингаляционной терапии на месте, лабораторное оборудование для экспресс-анализа уровня холестерина и
В селе Новое Эштебенькино скоро откроется новый ФАП
В Тунисе проходил открытый чемпионат Африки по легкой атлетике среди мастеров. На старты вышли спортсмены в возрасте старше 40 лет из разных стран мира.
Тольяттинка Ольга Гурциева - победитель открытого чемпионата Африки в категории «мастерс»
Не имеет значения, молодое дерево или старое. Нарушитель не только привлекается к ответственности, но и возмещает ущерб.
 Лесная охрана региона выявила 50 незаконных рубок с начала года
В список внешних рынков региона вошли новые направления — Марокко, Италия, Южная Корея, США, Йемен, Вьетнам, Испания и Япония.
География экспортных поставок продукции АПК Самарской области расширилась
Дополнительные рейсы появятся на самых популярных маршрутах, например,: в Москву из Уфы, Ульяновска и Самары. Также дополнительные рейсы назначены в сообщении между Самарой и Адлером.
Более 50 дополнительных рейсов будет назначено в период новогодних праздников на КбшЖД
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.25
-0.34
EUR 90.79
-0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарчанка Жанна ждет со специальной военной операции двоих сыновей

30
На фронт они отправились, продолжая семейную традицию – защищать страну. Детство братьев прошло в армейских городках, часто они ходили на службу вместе с отцом.

Жительница Самары Жанна ждет со специальной военной операции двоих сыновей – Дмитрия и Максима. На фронт они отправились, продолжая семейную традицию – защищать страну.

«Мой муж Игорь – офицер. С ним мы учились в школе №79. Затем он поступил в военное училище, и я уехала к нему, когда он еще был курсантом. Как говорится, тридцать лет совместной службы. Жили в гарнизонах, в том числе и на самарской земле. Супруг имеет звание подполковника, принимал участие в восстановлении конституционного порядка в Чечне, сейчас он военный пенсионер», – рассказала Жанна.

Детство братьев – Дмитрия и Максима – прошло в армейских городках, часто они ходили на службу вместе с отцом.

«В нашей семье все, что связано с армией и службой, всегда было в приоритете. День Победы – самый главный праздник. Возможно, мы с мужем даже не осознавали, насколько сильна любовь к Родине у наших детей. В трудный для страны момент они не побоялись отправиться на передовую и на деле защитить наше Отечество», – поделилась Жанна.

Сейчас Жанна принимает участие в волонтёрской деятельности: делится своим опытом с женщинами, которые приходят в клуб семей военнослужащих Советского района «СВОи». Также она поет в вокальном ансамбле «СВОи. Родные», и во время празднования Дня народного единства уже состоялось ее первое выступление. Сейчас у Жанны растут двое внуков-школьников, которые гордятся своими отцами.

«Я всегда говорю своей семье, друзьям и знакомым: наше дело правое, а победа должна быть полной и системной. И в этом деле, как и в любом другом, мама – самый надежный тыл для своих сыновей», – уверена Жанна.

«Клуб «СВОи» вместе с организациями и жителями готовит очередную партию гуманитарной помощи, которая отправится «за ленту» к Новому году в рамках акции «С любовью и теплом». Посылки принимаются в здании районной администрации (ул. Советской Армии, 27). Ближайший сбор состоится 2 декабря.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре в день проведения футбольного матча усилят работу общественного транспорта.
28 ноября 2025, 17:05
29 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч «Акрон» – «Пари НН»
В Самаре в день проведения футбольного матча усилят работу общественного транспорта. Общество
16
Победителям и призёрам со сцены в торжественной обстановке вручили дипломы и памятные призы. Подарки подготовлены Агентством по реализации молодёжной политики Самарской области и производителем решений для света и энергии дома Camelion.
28 ноября 2025, 16:59
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Победителям и призёрам со сцены в торжественной обстановке вручили дипломы и памятные призы. Подарки подготовлены Агентством по реализации молодёжной политики... Общество
98
Не имеет значения, молодое дерево или старое. Нарушитель не только привлекается к ответственности, но и возмещает ущерб.
28 ноября 2025, 16:38
 Лесная охрана региона выявила 50 незаконных рубок с начала года
Не имеет значения, молодое дерево или старое. Нарушитель не только привлекается к ответственности, но и возмещает ущерб. Экология
92
В центре внимания
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
28 ноября 2025  14:08
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
176
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
28 ноября 2025  10:13
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
232
В четверг, 27 ноября, в Самаре на строящейся станции метро «Театральная» завершена проходка правого перегонного тоннеля. Данный этап, являющийся одним из важнейших и наиболее сложных в строительстве метрополитена, выполнен с опережением установленных срок
27 ноября 2025  16:19
Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин приняли участие в досрочном завершении проходки правого перегонного тоннеля на станции «Театральная» в Самаре
1600
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
27 ноября 2025  13:46
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
838
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
26 ноября 2025  21:06
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
1492
Весь список