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Самарчанка выразила благодарность сотрудникам отдела по вопросам миграции

13 января 2025 10:36
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Самарчанка выразила благодарность сотрудникам отдела по вопросам миграции

В Управление МВД России по городу Самаре поступило письмо от жительницы областного центра, которое стало ярким примером признательности и уважения к работе сотрудников полиции. В своем обращении автор выразила искреннее восхищение и глубокую благодарность в адрес сотрудников, ответственных за предоставление государственных услуг в сфере миграции.

Девушка отметила высокий профессионализм и компетентность полицейских, которые проявили себя не только как высококвалифицированные специалисты, но и как чуткие и внимательные люди. По ее словам, взаимодействие с сотрудниками МВД оставило самые положительные впечатления и позволило почувствовать защищенность и поддержку.

В письме жительница областного центра пояснила, что обратилась в полицию по поводу замены своего паспорта гражданина РФ в непростой ситуации. Ее документ был поврежден за несколько дней до запланированной командировки, и она опасалась, что из-за этого могут возникнуть сложности с заменой в столь сжатые сроки. Однако благодаря внимательному и чуткому отношению сотрудников отдела проблему удалось решить в кратчайшие сроки.

Особую благодарность заявительница выразила руководителю подразделения Елене Ждановой. По словам девушки, подполковник полиции не только внимательно выслушала ее, но и подробно разъяснила все нюансы процесса замены паспорта, а также направила к сотрудникам, которые предоставили информацию о требуемых документах и времени приема.

«Спасибо им за теплое отношение и добродушие. Приятно приходить, всегда помогут и все подскажут, если что непонятно», – пишет девушка в своем благодарственном письме.

Подобные отклики, в том числе, мотивируют сотрудников продолжать свою деятельность на высоком уровне, укрепляя доверие и уважение со стороны населения.

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