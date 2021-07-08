Самара вошла в топ менее любвеобильных городов России

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Ко Дню семьи любви и верности социальная сеть Одноклассники выяснила, в каких городах наибольшее количество пользователей, публично состоящих в отношениях. Также ОК провели опрос о том, как часто пользователи рунета заводят знакомства в соцсетях, наблюдают ли за своими нынешними и бывшими партнерами, и можно ли найти любовь всей своей жизни онлайн.

Одноклассники составили рейтинг городов по наибольшему и наименьшему количеству пар, состоящих в отношениях — на основе открытых данных пользователей, указавших в своём профиле в ОК статус «в отношениях» или «в браке». В основу изучения вошли данные на июль 2021 года.

В топ-3 городов с наибольшим количеством пар вошли Москва, Барнаул и Белгород. При этом рейтинг городов, где меньше всего доля пользователей с публичными отношениями, возглавили Санкт-Петербург, Казань и Пермь.

ТОП-10 городов с наибольшей долей пользователей ОК в отношениях:

Москва и Московская область (18,3%)*

Барнаул (11%)

Белгород (10,8%)

Ульяновск (10,6%)

Кемерово (10,2%)

Оренбург (10,1%)

Омск (10%)

Воронеж (9,9%)

Хабаровск (9,5%)

Тюмень (9,4%)

ТОП-10 городов с наименьшей долей пользователей ОК в отношениях:

Санкт-Петербург (4,9%)*

Казань (5,2%)

Пермь (6,3%)

Уфа (6,4%)

Екатеринбург (6,8%)

Самара (7,1%)

Краснодар (7,5%)

Нижний Новгород (7,6%)

Ростов-на-Дону (7,7%)

Саратов (8%)

Совместно с исследовательским центром ResearchMe Одноклассники провели опрос среди пользователей рунета о том, как часто создаются романтические отношения онлайн и доверяют ли пары друг другу в соцсетях. В исследовании приняли участие 1093 человека старше 18 лет.

Во время опроса 48% респондентов рассказали, что День семьи, любви и верности – отличный повод еще раз напомнить второй половине о своих чувствах, при этом 44% отметили, что не отмечают праздник, а 8% никогда о нем не слышали.

Также пользователи рассказали, как часто знакомятся в социальных сетях и создают романтические отношения онлайн. Выяснилось, что 12% респондентов знакомятся через соцсети и ходят на свидания, а 18% знакомятся, но поддерживают только онлайн-общение. При этом 17% опрошенных рассказали, что раньше знакомились и ходили на свидания через соцсети, но сейчас находятся в постоянных отношениях. Пользователи, которые на данный момент состоят в отношениях и не знакомятся в социальных сетях (40% опрошенных), а 13% не состоят в отношениях, но и не ищут вторую половину через соцсети.

По вопросу, можно ли в соцсетях найти любовь всей жизни, мнения разделились. 35% считают, что в соцсетях можно знакомиться только для легкого флирта, 30% — что это отличная возможность обрести крепкие отношения, при этом 15% опрошенных уже нашли своего постоянного партнёра через соцсети. Несмотря на удачный опыт части опрошенных, 20% ответили, что в соцсетях знакомиться сложно.

Одноклассники также выяснили, насколько часто партнеры следят за своей второй половинкой. 19% признались, что просматривают действия партнера в соцсетях, 10% делают это постоянно, а 9% не следят, но знают, что за ними следит их партнёр. Полностью доверяют друг другу 44% респондентов, а 18% опрошенных еще не состоят в отношениях. При этом нормальным следить за своим партнёром в соцсетях считают только 39%, 57% считают это недопустимым. При этом также в ходе открытых вопросов ряд пользователей рунета отметили недопустимым заходить в аккаунт партнера и читать личные переписки.

Что касается бывших партнеров, 54% пользователей не следят за ними в соцсетях, 18% иногда просматривают их страницы и действия, и 16% не имеют бывших партнеров. 12% опрошенных признались, что следят за партнером из прошлых отношений, но хотят разорвать эту зависимость: интересно, что среди мужчин таких больше – 14% против 9% у женщин.