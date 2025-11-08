Я нашел ошибку
«Большой этнографический диктант» завершается сегодня в Самарской области
Средняя пенсия по старости в РФ составила почти 25,2 тыс. рублей
Два человека получили травмы при атаке БПЛА на многоквартирный дом в Саратове
ИКИ РАН сообщил о начале внезапной магнитной бури
В Самарской области скорректировали график работы пригородных поездов
Крестный ход пройдет в Самаре 21 ноября
Бастрыкин поручил доложить о расследовании гибели пенсионерки в Самаре
Самара вошла в топ-5 по спросу на ювелирные изделия
Самара вошла в топ-5 по спросу на ювелирные изделия

8 ноября 2025 09:53
158
Аналитический центр SOKOLOV проанализировал динамику спроса на ювелирные украшения за первые девять месяцев 2025 года в розничных магазинах бренда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост интереса покупателей зафиксирован к браслетам, брошам и колье. Самара стала одним из лидеров по этим категориям.


Самара показала рост спроса на браслеты — 19% по сравнению с предыдущим годом. Средний чек в регионе составил 5 530 рублей. Высокий рост спроса на браслеты зафиксирован в Калининграде (218%), Уфе и Челябинске (по 34%).


Интерес к брошам в Самаре вырос на 16%, средний чек достиг 3 667 рублей. Наибольший рост спроса на броши помимо Самары показали Калининград — 179% при среднем чеке 6 274 рубля, Уфа — 41% (3 834 рубля), а также Челябинск — 37% (4 554 рубля).


Продажи колье в Самаре увеличились на 11%, средний чек составил 5 097 рублей. По росту спроса в тройку лидеров вошли Калининград (204%), Челябинск (25%) и Уфа (23%).
 

SOKOLOV сегодня – один из лидеров российского ювелирного рынка, вертикально интегрированный холдинг, объединяющий одно из крупнейших в России ювелирных производств и омниканальную дистрибуцию.


Под брендом SOKOLOV ежегодно выпускается более 30 млн изделий из золота и серебра весом 45 тонн на четырех производственных площадках в Костромской, Ивановской и Ярославской областях. Компания является одним из крупнейших оптовых поставщиков в России и сотрудничает с 4,5 тысячами компаний малого и среднего бизнеса, а также локальными ювелирными розничными сетями и ведущими маркетплейсами. Фирменная розница SOKOLOV насчитывает сегодня более 1000 магазинов в 260 городах России и СНГ, включая 265 франшиз.

