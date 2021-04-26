Самара вошла ‌в‌ ‌топ-10 ‌лучших‌ ‌городов‌ ‌для‌ ‌жизни‌ ‌в‌ ‌2021‌ ‌году

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Лучшие оценки развития различных параметров жизни — у Тюмени, Казани, Краснодара и Сочи, Ижевск – на десятом из 21 месте во всероссийском рейтинге. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие по 1000 представителей экономически активного населения 36 крупных городов страны.

В рейтинге городов-2021 впервые участвуют полумиллионники Астрахань, Барнаул, Ижевск, Кемерово, Киров, Липецк, Махачкала, Набережные Челны, Новокузнецк, Оренбург, Пенза, Рязань, Томск и Ульяновск. Самым успешным из новичков оказались Набережные Челны с высокими оценками развития большинства параметров жизни.

Самара заняла шестое место во всероссийском рейтинге лучших для жизни городов, который SuperJob составляет с 2014 года. Жить в городе нравится 83% опрошенных, это 6-ое место из 21. В Самаре заметно растут оценки развития школ и детских садов: в 2014 году успехи в развитии детской инфраструктуры отмечали 11% опрошенных, а в 2021-м — уже 26%. К Чемпионату мира по футболу в городе привели в порядок автодороги (их оценки возросли с 4% в 2014-м до 23% в 2018-м), в 2021-м оценки чуть скорректировались (20%). Снизились оценки развития местных кафе и ресторанов: если в 2018 году их успехи отмечали 43% самарцев, то уже в 2020-м — 38%, а сегодня — лишь 30%.

В общем рейтинге самые важные итоги года пандемии: оценки развития медицины выросли в Перми, Саратове и Челябинске.



Оценки экологической составляющей жизни во всех мегаполисах, за исключением разве что Сочи и Тюмени, традиционно невысоки. В период карантина по COVID-19 наблюдался их небольшой рост, и сегодня оценки экологии сохраняются на уровне прошлого года плюс-минус 1—2 п.п.



Аналогичная ситуация и с безопасностью: некоторый прогресс в оценках в 2020 году и удержание результатов в 2021-м.



В период строгого карантина росли оценки развития парков и скверов: возможность прогулок во многих городах стала восприниматься как привилегия. В 2021 году еще улучшить оценки по этому параметру удалось Владивостоку, Казани, Перми, Самаре, Саратову, Сочи, Тольятти, Уфе и Челябинску.



Сегодня, после года пандемии, оценки несколько скорректировались по отношению к 2020 году: сказывается общая усталость населения от коронавирусных ограничений. Впрочем, среди российских мегаполисов есть те, что любимы населением больше, чем столицы — своими жителями, — это Тюмень и Казань. В общем рейтинге городов, любимых жителями, Санкт-Петербург оказался бы на третьем месте с Краснодаром и Сочи, а Москва — на шестой строке вместе с Самарой.

