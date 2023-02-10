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Самара вошла в топ-10 городов с самой высокой стоимостью свидания

10 февраля 2023 13:20
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Самара вошла в топ-10 городов с самой высокой стоимостью свидания

Аналитический проект Tinkoff Data изучил транзакции клиентов Тинькофф в День всех влюбленных за последние 4 года и составил прогноз трат на 14 февраля 2023 года. В этом году россияне потратят на свидание на 14% больше, чем год назад. Жителям Самары отметить праздник обойдется в 5697 ₽ — это один из самых высоких показателей по стране.

В расчете Tinkoff Romantic Index учитывалась сумма средних чеков на стандартный набор трат во время свидания: две поездки на такси, ужин в кафе или ресторане на двоих, билеты в кино и цветы. 

С помощью AI-сервиса для аналитики и прогнозирования ETNA был рассчитан Tinkoff Romantic Index на 2023 год. Он достигнет 5802 ₽, что на 14% выше стоимости среднестатистического свидания в 2022 году, тогда она составила 5109 ₽. За последние пять лет индекс вырос на 35% с 2019 года.

Дороже всего отметить день всех влюбленных обойдется москвичам, которые потратят в среднем 8675 ₽, а также жителям Санкт-Петербурга и Краснодара — 6501 ₽ и 6485 ₽ соответственно. Лидерами по стоимости свидания также стали Ростов-на-Дону, где Tinkoff Romantic Index составит 5957 ₽, Новосибирск и Красноярск, с одинаковыми показателями в 5826 ₽.

Среди крупных городов Пермь осталась самым дешевым городом для того, чтобы отметить романтический праздник — 4629 ₽ обойдется среднестатистическое свидание жителям в День всех влюбленных.

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