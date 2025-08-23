Я нашел ошибку
Посвященные памяти первого президента Федерации шашек Самарской области, Заслуженного тренера России Айзика Яковлевича Рабиновича.
Самара в 38-й раз принимает Всероссийские соревнования по русским шашкам «Волжские зори-2025»
Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 14:00.
Развлекательная программа перед матчем «Крылья Советов» – «Краснодар»
В это же время еще четверо на сапбордах попросили помощи.
Из-за сильного ветра байдарку с двумя людьми прибило к скалистому берегу Волги около Молодецкого кургана
Будьте внимательны и осторожны!
24 августа в Самарской области ожидается гроза, ливень, град, порывистый ветер, жара +30 С
Мальчик госпитализирован.
В Красноармейском районе LADA Granta сбила 13-летнего ребенка, ехавшего на  мопеде
Мальчику назначено амбулаторное лечение.
В Тольятти 7-летний мальчик попал под колеса иномарки
Облепиха укрепляет иммунитет, улучшает зрение и состояние кожи.
Врач-нутрициолог  рассказала о пользе облепихи
На площади 210 квадратных метров.
Ночью в Муранском бору Шигонского района горели два жилых дома и хозяйственные постройки
Самара в 38-й раз принимает Всероссийские соревнования по русским шашкам «Волжские зори-2025»

23 августа 2025 18:09
129
Посвященные памяти первого президента Федерации шашек Самарской области, Заслуженного тренера России Айзика Яковлевича Рабиновича.

Самара в 38-й раз принимает Всероссийские соревнования по русским шашкам «Волжские зори-2025», посвященные памяти первого президента Федерации шашек Самарской области, Заслуженного тренера России Айзика Яковлевича Рабиновича. Это один из крупнейших подобных турниров в стране, сообщил в своем телеграм-канале Вячеслав Федорищев.

Глава региона пообщался со спортсменами и тренерами.

"Всегда важно понимать, чем регион может быть полезен. Самарскую область представляют победители и призеры первенства России, первенства Европы и первенства мира: Чернозёмов Михаил, Канюкаев Султан, Пыренков Никита, Улендеев Роман" - отметил губернатор.

 

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

 

Теги: Самара

