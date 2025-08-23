129

Самара в 38-й раз принимает Всероссийские соревнования по русским шашкам «Волжские зори-2025», посвященные памяти первого президента Федерации шашек Самарской области, Заслуженного тренера России Айзика Яковлевича Рабиновича. Это один из крупнейших подобных турниров в стране, сообщил в своем телеграм-канале Вячеслав Федорищев.

Глава региона пообщался со спортсменами и тренерами.

"Всегда важно понимать, чем регион может быть полезен. Самарскую область представляют победители и призеры первенства России, первенства Европы и первенства мира: Чернозёмов Михаил, Канюкаев Султан, Пыренков Никита, Улендеев Роман" - отметил губернатор.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева