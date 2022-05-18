Самара принимает рекордное за всю историю Российской студвесны количество участников из 85 регионов страны

189

В среду, 18 мая 2022 года, в Самаре стартует юбилейный Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна».

Самарская губерния станет центром притяжения студенческого творчества и ключевой площадкой для самовыражения для нескольких тысяч молодых деятелей культуры и искусств со всей страны.

Участниками и гостями 30-го юбилейного фестиваля станут порядка пяти тысяч человек, которые представят 85 регионов Российской Федерации и страны ближнего зарубежья, что станет рекордом за всю историю фестиваля.

Самые энергичные, креативные молодые студенты со всей страны съезжаются в Самарскую область, чтобы продемонстрировать свой талант и творчество, посвящённое Году культурного наследия народов России, объявленного Президентом России Владимиром Путиным.

Впервые за всю историю фестиваля стать зрителем фестивальных программ смогут все желающие. Жители и гости областной столицы могут получить билет на любую из конкурсных программ, чтобы увидеть своих любимых участников; посетить концертные и конкурсные площадки, активности «фестивальных городков», где будут размещены отдельные культурно-спортивные объекты и каждый день будут проходить концерты с участием региональных и федеральных артистов, а также выступления самих участников фестиваля.

Масштабная торжественная церемония открытия юбилейного XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена». С 17:00 будут открыты входные группы на главную площадку стартового дня, именно здесь состоится грандиозное шоу «Восход», трансляцию которого может увидеть каждый.

Уже с 12:00 начнет свою работу «Фестивальный городок», расположенный на 2-ой очереди Самарской набережной. Для всех желающих входные группы будут открыты со стороны СК ЦСК ВВС, Маяковского спуска, Чкаловского, Полевого и Первомайского спусков.

Гостей площадки ждут концерты с участием известных артистов. Все желающие смогут посетить шатры Российского Союза Молодежи, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи, АНО «Россия – страна возможностей», Научно-образовательного центра «Инженерия будущего», выставочные павильоны «Самара», «История студвесны», фуд-маркет и многое другое.

В дни работы этого фестивального городка променад украсят арт-объекты. На видеозонах, посвящённых Студвесне, посетители городка смогут снять необычные видео и выложить их в свои социальные сети.

Главной локацией второго фестивального городка, расположенного на площади Куйбышева, станет сцена, на которой выступят творческие коллективы Самарской губернии, участники фестиваля. Входные группы будут открыты со стороны ул.Красноармейской и ул.Вилоновской.

В период проведения фестиваля зрителей фестивального городка ждет интерактивная программа, а также выступления одних из самых популярных хедлайнеров, среди которых группа «Dabro», Клава Кока и др.

С 21:00 здесь, на площади Куйбышева, начнется трансляция Церемонии открытия юбилейного XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».

В день старта фестиваля на территории, прилегающей к стадиону «Солидарность Самара Арена», состоится открытие стелы к 30-летию Студвесны, посвященной юбилейному фестивалю.

В нескольких метрах от архитектурной композиции будет заложена аллея «Российской студенческой весны», приуроченной к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в рамках международной акции «Сад Памяти».

Участники фестиваля, представляющие все регионы Российской Федерации, почётные гости и организаторы высадят на территории стадиона «Солидарность Самара Арена» аллею из 85 саженцев в память о беспримерном подвиге наших героев в годы Великой Отечественной войны.