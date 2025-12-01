Я нашел ошибку
Горячую линию проводят в рабочие дни специалисты Роспотребнадзора СО совместно с сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии,
 С 24 ноября по 5 декабря в регионе работает "горячая линия" по профилактике ВИЧ-инфекции
Турнир был организован с целью получения начинающими баскетболистами игровой практики.
«Кубок Силы воли»: в Сызрани состоялся турнир по баскетболу на колясках 3х3 
Губернатор Вячеслав Федорищев поручил расширить финансирование государственной региональной программы «Народный бюджет Самарской области».
По программе «Народный бюджет» в 2025 году будет реализовано более 280 проектов жителей Самарской области
Детскую спортплощадку обновили при поддержке «Матч ТВ» и благотворительного фонда «Спорт начинается с детей».
В Самаре на улице Осипенко состоялось открытие детской спортивной площадки
Двое школьников региона стали лауреатом и победителем в своих номинациях. Всероссийский этап конкурса собрал более 150 учеников из 46 регионов России.
«Ученик года» 2025: самарские школьники – лучшие ученики страны
Возбуждено уголовное дело в отношении четырех местных жителей, подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр.
В Жигулевске пресечена деятельность игорного клуба
Основная задача мероприятий Форума – выработать ключевые решения для развития городской среды, экономики и инфраструктуры в условиях современных вызовов.
Самара представила опыт градостроительной политики на форуме «Города России: технологии лидерства»
В ходе которой ответит на актуальные вопросы жителей региона и подведет предварительные итоги 2025 года по реализации государственных программ и проектов.
Губернатор Вячеслав Федорищев проведет прямую линию 5 декабря
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Самара представила опыт градостроительной политики на форуме «Города России: технологии лидерства»

172
Основная задача мероприятий Форума – выработать ключевые решения для развития городской среды, экономики и инфраструктуры в условиях современных вызовов.

С 27 по 28 ноября в Екатеринбурге прошел IX Общероссийский форум стратегического развития «Города России: технологии лидерства». Форум объединил более 7 тысяч участников из 65 субъектов РФ. Основная задача мероприятий Форума – выработать ключевые решения для развития городской среды, экономики и инфраструктуры в условиях современных вызовов.

Самару и Самарскую область на площадках форума представили глава города Иван Носков и министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев. На панельной дискуссии вместе с вице-президентом фонда «Институт экономики города» Мариной Раковой и экспертами – заместителем директора научно-исследовательского и проектного института Генерального плана города Москвы Денисом Власовым, главным архитектором Екатеринбурга Русланом Габдрахмановым, заместителем начальника департамента строительства, архитектуры и земельных отношений администрации Салехарда Александром Панфиловым, и.о. директора ГБУ «Институт развития агломерации Нижегородской области» Александрой Богатенковой и первым заместителем директора ГБУ «Институт пространственного планирования Республики Татарстан» Максимом Викулиным – они обсудили опыт региона в градостроительной сфере и планы по реализации градостроительных полномочий с 1 января 2027 года.

Как рассказал Иван Носков, в Самаре в августе 2025 года в Правила землепользования и застройки были внесены существенные изменения. Правила приведены в соответствие с генеральным планом города, а для среднеэтажной и многоэтажной застройки теперь обязательна подготовка документации по планировке территории.

Также ряд практик, которыми Самара может поделиться с другими муниципалитетами, Иван Носков представил на площадке «Диалог с главами», где приняли участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов, главы Кургана, Элисты, Когалыма и Охотского муниципального округа.

Наиболее подробно в рамках обмена лучшими практиками с представителями других муниципалитетов Иван Носков остановился на опыте формирования Стратегии социально-экономического развития до 2036 года, вариантах взаимодействия с представителями промышленности и новом механизме реставрации ОКН, разработанном администрацией города совместно с Агентством развития исторической Самары и запущенном в 2025 году.

Деловая программа IX Общероссийского форума стратегического развития «Города России: технологии лидерства» объединила 86 мероприятий, в деловой сессии приняли участие 480 спикеров, в том числе 180 глав муниципалитетов. 

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

