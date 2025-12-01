Самара представила опыт градостроительной политики на форуме «Города России: технологии лидерства»

С 27 по 28 ноября в Екатеринбурге прошел IX Общероссийский форум стратегического развития «Города России: технологии лидерства». Форум объединил более 7 тысяч участников из 65 субъектов РФ. Основная задача мероприятий Форума – выработать ключевые решения для развития городской среды, экономики и инфраструктуры в условиях современных вызовов.



Самару и Самарскую область на площадках форума представили глава города Иван Носков и министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев. На панельной дискуссии вместе с вице-президентом фонда «Институт экономики города» Мариной Раковой и экспертами – заместителем директора научно-исследовательского и проектного института Генерального плана города Москвы Денисом Власовым, главным архитектором Екатеринбурга Русланом Габдрахмановым, заместителем начальника департамента строительства, архитектуры и земельных отношений администрации Салехарда Александром Панфиловым, и.о. директора ГБУ «Институт развития агломерации Нижегородской области» Александрой Богатенковой и первым заместителем директора ГБУ «Институт пространственного планирования Республики Татарстан» Максимом Викулиным – они обсудили опыт региона в градостроительной сфере и планы по реализации градостроительных полномочий с 1 января 2027 года.



Как рассказал Иван Носков, в Самаре в августе 2025 года в Правила землепользования и застройки были внесены существенные изменения. Правила приведены в соответствие с генеральным планом города, а для среднеэтажной и многоэтажной застройки теперь обязательна подготовка документации по планировке территории.



Также ряд практик, которыми Самара может поделиться с другими муниципалитетами, Иван Носков представил на площадке «Диалог с главами», где приняли участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов, главы Кургана, Элисты, Когалыма и Охотского муниципального округа.



Наиболее подробно в рамках обмена лучшими практиками с представителями других муниципалитетов Иван Носков остановился на опыте формирования Стратегии социально-экономического развития до 2036 года, вариантах взаимодействия с представителями промышленности и новом механизме реставрации ОКН, разработанном администрацией города совместно с Агентством развития исторической Самары и запущенном в 2025 году.



Деловая программа IX Общероссийского форума стратегического развития «Города России: технологии лидерства» объединила 86 мероприятий, в деловой сессии приняли участие 480 спикеров, в том числе 180 глав муниципалитетов.

Фото: пресс-служба администрации Самары