Самара поборется с другими городами России за звание «Культурной столицы года»

150

Самара вышла в финал конкурса «Культурная столица года-2024». Её конкурентами стали Нижний Новгород, Чебоксары, Калининград, Грозный, Томск, Новосибирск и Чита.



Победитель будет объявлен 28 сентября 2023 года!



Заключительным этапом конкурса станет презентация проектов, включенных в программу развития на следующий год.

Конкурс проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив Фондом развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица».



Согласно положению, в конкурсе принимают участие города с населением не менее 250 тысяч человек (за исключением Москвы и Петербурга). От региона может участвовать только 1 город.



У каждого из городов-финалистов в рамках конкурса просматривается своё уникальное позиционирование.

Например, Грозный видит себя как город культурного наследия и событийного туризма; Нижний Новгород – как «100% Россия», средоточие богатой истории и активной современной жизни; Новосибирск делает акцент на авангард и лидерские устремления; Чебоксары – на благоустроенность и преимущества города на Волге; Томск опирается на аллегории «Изумрудного города» своего земляка – писателя Александра Волкова; Чита представляется как культурный мост между Россией, Китаем и Монголией; Калининград – как комфортная площадка для взаимодействия бизнеса, образования и культуры.



Основная идея Самары для участия в конкурсе – «Самара – просто космос!». В организационный комитет конкурса была направлена развернутая информация о комплексном развитии Самары (прошлое, настоящее, будущее) по 12 направлениям (Архивы и историко-культурное наследие, Материальные культурные ресурсы, Духовно-нравственные ценности, Городская среда и урбанистика, Инновации и креативные индустрии, Туризм и индустрия гостеприимства, Образование и просвещение, Экология и здоровый образ жизни, Система массовых коммуникаций, Некоммерческий сектор, Инклюзивная экосистема, Территориальный маркетинг и брендинг).



Поддержать родную Самару в рамках народного голосования можно до 25 сентября!

ГОЛОСУЕМ ЗА САМАРУ!

Отдать свой голос можно по ссылке.