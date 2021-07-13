Самара не возглавила рейтинг городов по ночной продаже алкоголя

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По данным федерального социологического опроса, проведённого в июле 2021 года независимым исследовательским агентством Zoom Market, алкогольные напитки ночью проще всего купить в Москве, Краснодаре и Иваново.

Рейтинг был сформирован на основании трёх вопросов: скажите, в вашем городе продают алкогольные напитки по ночам? Вы или ваши знакомые за последний год покупали ночью алкоголь в магазине? По вашему мнению нужно ужесточить наказание за продажу алкоголя в запрещённое время?

Рейтинг российских городов в которых ночью можно купить алкогольные напитки:

Москва (1), Краснодар (2), Иваново (3), Челябинск (4), Брянск (5), Санкт-Петребург (6), Ростов-на-Дону (7), Омск (8), Липецк (9), Пермь (10), Сочи (11), Екатеринбург (12), Симферополь (13), Саранск (14), Воронеж (15), Саратов (16), Красноярск (17), Самара (18), Уфа (19), Нижний Новгород (20), Махачкала (21), Казань (22) и Новосибирск (23).

Андрей Штыров, коммерческий директор агентства, уточнил, что по мнению 42% россиян, попавших в выборку, в их городе можно купить алкоголь ночью, из них 12% признались в том, что сами за последний год покупали ночью алкогольные напитки. Ужесточить наказание за продажу алкоголя в запрещенное время поддерживают 82% жителей страны.

Эксперт отметил, что чаще всего ночью покупают водку (21%) и пиво (75%). Стоит отметить, что 98% опрошенных указали, что алкогольные напитки в запрещенное время можно купить в несетевых круглосуточных магазинах, а 2% через интернет.

Опрос проводился по методу личных и телефонных интервью в 23 городах РФ. Общая выборка составила 2760 респондентов.

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