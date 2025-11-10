372

Самара не вошла в расписание поезда Деда Мороза из Великого Устюга на 2025 год, которое было опубликовано 9 ноября. Областной центр традиционно принимал праздничный состав ежегодно, что стало неотъемлемой частью новогодних традиций для многих жителей.

В предыдущие годы в Самаре проводились масштабные праздничные мероприятия. В 2024 году, несмотря на будний день, зимнего волшебника встречали сотни детей и взрослых. Дети передавали письма с заветными желаниями, читали стихи и пели песни.

Жители Самары в социальных сетях выражают разочарование отсутствием города в списке остановок и пытаются выяснить причины исключения из маршрута. Организаторы не раскрывают мотивы такого решения.

Однако один город Самарской области включен в расписание. Поезд Деда Мороза прибудет в Тольятти 17 декабря 2025 года. Точное время прибытия будет уточнено позднее. Продажа билетов откроется за 30 дней до даты приезда в 10:00 по самарскому времени на официальном сайте РЖД.

Состав включает специализированные вагоны: приемную Деда Мороза, сказочную деревню для игр и квестов, вагон-сцену, кукольный театр, лавку с северными сувенирами, буфет и ресторан. В вагоне Снежной Королевы размещено ледяное царство и мир кривых зеркал, сообщает "КП-Самара".