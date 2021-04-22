«Сад памяти»: на площади 2,5 га в СО создадут новый геоглиф в форме числа «60» 

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23 апреля в 10.00 в Самарской области состоится очередное крупное мероприятие в рамках Международной акции «Сад памяти», целью которой является высадка 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны.

На территории Ставропольского лесничества будет высажено 11 тысяч сеянцев сосны и березы на площади 2,5 га – геоглиф в форме числа «60», высотой 60м и шириной 30м. Мероприятие посвящается 60-й годовщине первого полета человека в космос.

В акции примут участие работники лесного хозяйства, представители органов государственной власти, местного самоуправления, крупных предприятий (ООО «Газпром трансгаз Самара» АО «Самаранефтегаз», Куйбышевская железная дорога). Присоединятся к этой работе и участники КВН-движения, развитию которого в нашем регионе уделяет большое внимание Губернатор Дмитрий Азаров.

Напомним, что в 2021 году Россия отмечает 60-летнюю годовщину первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин первым в мире совершил полет в космос, открыв человечеству дорогу к звездам. Это выдающееся событие ХХ века, которое смогло объединить всех граждан СССР в едином чувстве радости от победы в мирном освоении космического пространства, в желании учиться, развиваться, развивать науку, технику, всю страну. Сегодня наука впервые вышла в ранг ключевых национальных приоритетов. Для её поддержки и развития был создан отдельный национальный проект. Не случайно 2021 год объявлен Годом науки и технологий.

Напомним, геоглиф «60» – уже не первый опыт в Самарской области. В Самаре 7 мая 2020 года на территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена», в рамках акции «Сад памяти» – 2020 добровольцы во главе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и главой Самары Еленой Лапушкиной высадили 750 деревьев (липы, березы, сосны, каштаны) в форме самолета в честь трудового подвига куйбышевцев, отправивших с авиационных заводов на фронт около 32 тысяч штурмовиков Ил-2.