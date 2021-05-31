S7 Airlines: открыта продажа  авиабилетов на прямые рейсы из Самары на Кипр

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S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на прямые рейсы в Ларнаку сразу из четырех российских городов (Краснодар – с 16 июня, Самара – с 17 июня, Екатеринбург – с 17 июня и Казань – с 18 июня).

Рейсы из Самары будут выполняться по четвергам: вылет из аэропорта Курумоч в 16:35, прилет в аэропорт Ларнаки в 19:40. Обратный рейс вылетает в 10:10 и приземляется в Самаре в 15:05.

Полеты по указанным направлениям будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320.

Пассажиры, вылетающие на Кипр из России, при посадке на рейс должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на бумажном бланке на английском языке. Тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до вылета на Кипр. Тест не требуется для детей младше 12 лет, граждан Кипра, для вакцинировавшихся пассажиров, получивших 2 дозы вакцины, при предъявлении сертификата на английском языке. Кроме того, всем вылетающим необходимо оформить за 24 часа до вылета форму Cyprus Flight Pass и иметь действующую ProVisa (только для граждан РФ) или другую соответствующую визу.

Узнать точную информацию о рейсах, забронировать и купить билеты можно также по телефону контактного центра авиакомпании 8-800-700-07-07 (звонок по России бесплатный), сообщили в пресс-службе S7 Airlines.

Фото из открытых источников