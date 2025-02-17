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С 10 по 17 февраля на территории Самарской области произошло 66 техногенных пожаров

17 февраля 2025 15:35
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Пожары с гибелью людей произошли в Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани.

За период с 10 по 17 февраля на территории Самарской области произошло 66 техногенных пожаров, на которых погибли, к сожалению, 3 человека. Спасены 7 человек.

Пожары с гибелью людей произошли в Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани.

Основными их причинами стали аварийный режим работы электрооборудования и неосторожное обращение с огнем при курении.

12 февраля подразделения МЧС России выезжали на ликвидацию пожара в квартире жилого дома на улице Стара-Загора в Самаре. Пожар был потушен на площади 10 квадратных метров.

Огнеборцы эвакуировали из дома 19 человек. К сожалению, на пожаре погибла женщина 1948 года рождения. Для тушения привлекались 32 специалиста и 8 единиц техники.

Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования.

13 февраля поступило сообщение о пожаре в здании фитнес-клуба на улице Ново-Садовой в Самаре.

Прибывшими подразделениями было установлено, что горит сауна.

Пожар был локализован на площади 10 квадратных метров.

До прибытия пожарных расчетов из здания самостоятельно эвакуировались 100 человек.

Для тушения пожара от МЧС России привлекались 28 специалистов и 7 единиц техники.

В ночь с 16 на 17 февраля подразделения МЧС России выезжали на пожар, произошедший в Самаре.

На улице Самарской горел частный дом и надворные постройки.

Пожар был ликвидирован на площади 450 кв.м.

В результате пожара погибших и пострадавших нет, в целях безопасности было эвакуировано 6 человек.

Для тушения были привлекался 81 специалист и 27 единиц техники.

Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки.

На водных объектах области произошло 1 происшествие, связанное со столкновением двух пассажирских судов на воздушных подушках на реке Волга недалеко от острова Поджабный в Самарском районе города Самара.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 26 раз.

За указанный период произошло 2 случая отравления угарным газом в Железнодорожном районе Самары и в поселке Новосемейкино Красноярского района.

В результате происшествий погибших нет, пострадало 2 человека (девочка 2012 года рождения, госпитализирована в одно из медучреждений Самары), и мужчина 1975 года рождения (после медицинского осмотра от госпитализации отказался).

Предварительная причина происшествий - нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Уважаемые жители Самарской области! Соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов, печей, газового и электрооборудования, сообщает пресс-служба облМЧС.

Не перегружайте электросеть;

установку и обслуживание проводки доверяйте только профессионалам;

не курите в постели, особенно в уставшем состоянии, и в алкогольном опьянении;

используйте исправное газовое и электрооборудование;

приобретите огнетушитель;

установите в жилье пожарный извещатель.

позаботьтесь о хорошей вентиляции.

При запахе газа немедленно вызывайте газовую службу по телефонам «04» или «104», или по единому телефону вызова экстренных служб – «112».

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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