«С заботой о победителях»: в Самаре около 200 наборов молочной продукции уже переданы ветеранам

В год 80-летия Великой Победы Самара присоединилась к реализации программы «С заботой о победителях», запущенной компанией Health & Nutrition. Она специализируется на производстве молочных продуктов и представлена в Самаре молочным комбинатом «Самаралакто». В рамках программы 46 ветеранов Великой Отечественной войны ежемесячно получают наборы молочной продукции.



На сегодняшний день в Самаре передано ветеранам около 200 наборов. В каждом из них - молоко, творог, йогурты, сгущёнка и другие продукты компании. Проект поддерживают самарские предприниматели - Анна Борисенко, которая предоставляет рефрижератор для перевозки продукции с завода, и Петр Барсуков, отвечающий за доставку наборов непосредственно до домов ветеранов.



«Очень приятно чувствовать внимание и заботу. Наборы нравятся, все всегда свежее и доставлено прямо домой. Спасибо большое за такую помощь!», - сказал участник Великой Отечественной войны Владимир Нечаев.



Также в проекте участвуют пять российских городов - Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Липецк и Екатеринбург. В масштабах страны проект объединит более 1000 ветеранов.

Фото: администрация Самары