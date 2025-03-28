С установлением теплой погоды возрастает риск несчастных случаев, связанных с выпадением маленьких детей из окон

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С наступлением весны возрастает риск несчастных случаев, связанных с выпадением маленьких детей из окон. Малыши не осознают опасности, и только бдительность взрослых может предотвратить трагедию.

Юлия Ситникова, начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Самарской области, отмечает:

«Особую тревогу вызывает детский травматизм из-за падений из окон. С приходом тепла жители многоэтажек открывают окна, не задумываясь о возможных последствиях. Дети в силу своей любознательности особенно уязвимы перед открытым окном. Отдельную опасность представляют москитные сетки: ребенок воспринимает их как преграду, опирается – и может выпасть вместе с сеткой, которая не выдерживает даже вес самого маленького ребенка. Практически во всех случаях дети сами забирались на подоконник, используя предметы мебели в качестве опоры».

Полковник полиции напоминает простые, но жизненно важные правила:

- Не оставляйте ребенка без присмотра в комнате с открытым окном.

- Отодвиньте мебель от окон, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник.

- Не оставляйте спящего малыша одного – проснувшись, он может подняться на подоконник.

- Не разрешайте выходить на балкон без взрослых.

- Установите блокираторы на окна, чтобы ребенок не смог открыть их самостоятельно.

Соблюдение этих мер поможет уберечь самое дорогое – наших детей.

Безопасность детей – ответственность взрослых!