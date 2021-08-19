С Самарской области ожидается сильная жара +40, +41 С

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По информации Приволжского УГМС объявлен оранжевый уровень опасности. В период с 19 по 21 августа местами в Самарской области ожидается сильная жара +40, +41 С.



Для того чтобы пережить жару без вреда для здоровья необходимо соблюдать ряд несложных правил:



- не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой;



- избегать повышения физической нагрузки, а также усиленных занятий спортом;



- пить как можно больше жидкости. Утолять жажду предпочтительнее прохладными (но не холодными!) напитками: водой, чаем, соком, но ни в коем случае не алкоголем, кофе или пивом. Воду нужно не только пить, но и обтирать мокрым полотенцем кожу;



- необходимо контролировать температуру воздуха в помещении и не находиться непосредственно под вентилятором или кондиционером;



- следует надевать на себя легкую, светлую одежду из натуральных тканей (хлопок, лен, шелк);



- людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные лекарства. Страдающим гипертонией, необходимо регулярно контролировать свое артериальное давление. Больным сахарным диабетом нужно более тщательно следить за уровнем сахара в крови;



- людям пожилого возраста и детям во время повышенной солнечной активности (с 12 до 15 часов) лучше совсем воздержаться от прогулок по свежему воздуху, находиться в это время на пляже также не рекомендуется;



- автомобилистам прежде чем сесть в салон автомобиля, который стоял под открытым небом в солнечный день, нужно сначала открыть все двери для сквозного проветривания.



Будьте внимательны и осторожны!



При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».