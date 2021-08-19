С Самарской области ожидается сильная жара +40, +41 С

Я нашел ошибку
Главные новости:
Художественный руководитель Фестиваля — Сергей Войтенко, известный российский музыкант, заслуженный артист Самарской области.
В Самарской области пройдет фестиваль «Душа Баяна»
Выявлена публикация тольяттинца о получении им при выполнении работ травмы ноги.
В Тольятти проводят проверку ЧП:  на предприятии мужчине оторвало ногу
Евгений Гороховский умер на 71-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
Умер известный московский художник Евгений Гороховский
Любой житель Самарской области уже может оформить карту в любом отделении банка ВТБ бесплатно.
20 августа состоится вручение первых Карт жителя Самарской области
Строители приступили к укладке верхнего слоя дорожного покрытия.
Ремонт участка знаменитого туристического маршрута в Самарской Луке близок к завершению
В СО активизировались лжекоммунальщики, которые под видом официальных структур предлагают свои услуги по поверке и замене счетчиков ГВС. 
«ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует самарцам быть внимательными при проведении поверки приборов учета  
Этот матч станет первым в истории южан в Самаре. Ранее команды сыграли лишь однажды.
"Крылья Советов" готовятся к матчу с "Сочи"
19 августа мы отмечаем День особо охраняемых природных территорий в Самарской области.
Обращение Дмитрия Азарова по случаю Дня особо охраняемых природных территорий в Самарской области
Наверх
Самара  +39 °C, Тольятти  +37 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.15
0.69
EUR 86.61
0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Для предпринимателей Самарской области проходят форсайт-сессии
Детей приглашают к участию во Всероссийском конкурсе рисунка «СЕМЬЯ+ШКОЛА»
«Поехали!»: журналисты и блогеры посетят базу проекта Active Time
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

С Самарской области ожидается сильная жара +40, +41 С

19 августа 2021 11:09
250
Объявлен оранжевый уровень опасности.

По информации Приволжского УГМС объявлен оранжевый уровень опасности. В период с 19 по 21 августа местами в Самарской области ожидается сильная жара +40, +41 С.

Для того чтобы пережить жару без вреда для здоровья необходимо соблюдать ряд несложных правил:

- не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой;

- избегать повышения физической нагрузки, а также усиленных занятий спортом;

 - пить как можно больше жидкости. Утолять жажду предпочтительнее прохладными (но не холодными!) напитками: водой, чаем, соком, но ни в коем случае не алкоголем, кофе или пивом. Воду нужно не только пить, но и обтирать мокрым полотенцем кожу;

- необходимо контролировать температуру воздуха в помещении и не находиться непосредственно под вентилятором или кондиционером;

 - следует надевать на себя легкую, светлую одежду из натуральных тканей (хлопок, лен, шелк);

- людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные лекарства. Страдающим гипертонией, необходимо регулярно контролировать свое артериальное давление. Больным сахарным диабетом нужно более тщательно следить за уровнем сахара в крови;

- людям пожилого возраста и детям во время повышенной солнечной активности (с 12 до 15 часов) лучше совсем воздержаться от прогулок по свежему воздуху, находиться в это время на пляже также не рекомендуется;

- автомобилистам прежде чем сесть в салон автомобиля, который стоял под открытым небом в солнечный день, нужно сначала открыть все двери для сквозного проветривания.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

Теги: сильная жара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Развитие доступного спорта и поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - с такими вопросами к губернатору обратились жители региона.
18 августа 2021  10:42
Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
671
Несмотря на сложный год, дефицит рабочей силы, увеличение стоимости строительных материалов, в целом реализация нацпроектов идет лучше, чем в прошлом году.
17 августа 2021  23:34
На заседании облправительства обсудили реализацию нацпроектов в регионе
899
За три года парк школьных автобусов в Самарской области полностью приведён в нормативное состояние.
17 августа 2021  15:32
Дмитрий Азаров передал в школы региона ключи от новых автобусов
937
Дмитрий Азаров и Паскуале Терраччано на встрече обсудили вопросы укрепления торгово-экономических связей, научного и гуманитарного сотрудничества.
17 августа 2021  09:06
Дмитрий Азаров пригласил бизнес-сообщество Италии к расширению сотрудничества с регионом
778
Вся Волга заполнена сине-зелеными водорослями
16 августа 2021  19:01
Вся Волга заполнена сине-зелеными водорослями
1008
Весь список