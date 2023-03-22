С самарского бара сняли букву «Z» после поста депутата Александра Хинштейна

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В Самаре администрация бара «Зомби» решила заменить на вывесках букву «Z» на русскую «З» после жалоб жителей и поста депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Напомним, ранее народный избранник обратил внимание, что «Z» является в России символом СВО. По его словам, в сегодняшних реалиях такие вывески выглядят неоднозначно, а аналогия между зомби и спецоперацией – оскорбительна.

Бар, о котором идет речь, открылся еще до начала СВО на улице Самарской, 84. После внимания общественности к первой букве, администрация решила снять «Z», пишет Самара-КП.

— Полагаю, что инцидент на этом исчерпан и благодарю владельцев за адекватную реакцию. В сегодняшнее время очень важно не разъединять, а объединять людей, — написал Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.