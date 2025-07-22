С ЕГЭ-2025 более 900 человек были удалены за шпаргалки и телефоны

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В 2025 году за основной период ЕГЭ были удалены 912 человек. Подавляющая часть школьников попалась на шпаргалках.

За наличие шпаргалок удалили с экзамена 458 человек, за телефоны – 324 человека, за вынос контрольно-измерительных материалов – 11 человек, за иные нарушения – 119 человек.

За сдающими наблюдали не только общественные наблюдатели, но и искусственный интеллект.

"В 2025 году нейросеть поставила 803 метки о подозрениях на нарушения, которые были одобрены модераторами (в 2024 году – 809)", – передает "Интерфакс" сообщение Рособрнадзора.

Помимо этого, с помощью ИИ был проведен анализ почерков школьников. По последним данным, ведомство выявило 65 работ, в которых не совпадает почерк.

В этом году ЕГЭ сдавали более 681 тысячи человек, пишет Смотрим.