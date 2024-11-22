С 4 по 8 декабря в Москве состоится Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ-2024 

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С 4 по 8 декабря состоится Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ-2024 в центральном выставочном зале «Манеж» города Москва. Форум является последним этапом Премии #МЫВМЕСТЕ и объединит более 10 000 активных людей со всей России и из 40 стран мира.

Премия #МЫВМЕСТЕ была создана в 2020 году по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Её основная цель – признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире.

17 октября 2024 года Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) сообщило о старте регистраций на Международный форум гражданского участи #МЫВМЕСТЕ. Сейчас можно подать заявку как участнику свободной регистрации.

В ходе народного голосования и оценки жюри определятся победители, награждение которых пройдет 5 декабря в рамках Международного форума #МыВместе в Манеже. Что их ожидает:

- Ценные знания и новые форматы добровольчества;

- Актуальные вопросы для обсуждения и полезные советы от экспертов;

- Возможности для сотрудничества и поиска единомышленников;

- Поддержка бойцов СВО, их семей и жителей приграничных регионов;

- Яркие эмоции и впечатления;

- Церемония награждения победителей Международной премии #МЫВМЕСТЕ и номинации «Волонтёр года».

Участниками Форума могут стать: представители Международной Премии #МЫВМЕСТЕ; Лидеры и активисты волонтёрских организаций, фондов и социально ориентированных некоммерческих организаций; Представители бизнес-сообщ­ества и социальные предприниматели; Активисты Движения Первых; Представители органов государственной власти, региональных и муниципальных СМИ, коммуникационных агентств, соответствующих принципам устойчивого развития, авторы социального контента; Представители штабов #МЫВМЕСТЕ, ресурсных центров поддержки добровольчества, Добро.Центров; Участники гуманитарных миссий; Представители вузов, школ и социальных партнеров, вошедшие в программу «Обучение служением».

Регистрация доступна до 24 ноября по ссылке -https://dobro.ru/event/10844445. Формат «участник свободной регистрации» предполагает предоставление доступа на площадку Форума без дополнительных сервисов.

Учредителем Премии #МЫВМЕСТЕ является Федеральное агентство по делам молодёжи, а организатором – Ассоциация волонтёрских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития «Добро.рф».

Фото из открытых источников